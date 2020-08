SEDENA presentaría permisos para construir cuartel en parque “La Loma”, el lunes

El próximo lunes, mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) presentarán a los vecinos de las colonias Buenavista y Emiliano Zapata el proyecto de construcción de un cuartel de la Guardia Nacional, en parque La Loma.



Este sábado, trabajadores al servicio de la SEDENA interrumpieron las labores de delimitación y trazado de dicha instalación a un costado de Circuito Presidentes.



De acuerdo con los propios colonos, un mando militar, identificado como un "comandante" del Ejército, instruyó la suspensión de labores y ofreció a los inconformes presentar el proyecto el próximo lunes.



"Acaba de dar la orden el Comandante de SEDENA de que se pare la obra, porque no traen ninguna autorización de ninguna institución, el lunes se va a presentar esta persona encargada con toda la documentación en el transcurso de la mañana", dijo Daniela Aldazaba, una de las inconformes.



A la vez, reprochó que la obra del cuartel en La Loma vulnera su derecho a un medio ambiente equilibrado y en todo caso, la Federación no incluyó la opinión de los colonos de la Emiliano Zapata y la Buenavista.



Por su parte, el integrante del Comité Pro-Defensa del Parque La Loma, Enrique Linardo, explicó que el pasado viernes, personal de la Dirección de Gobernación y el Director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Xalapa, Francisco Villa Campa, realizaron una inspección a dicho espacio.



Una vez allí, el director Villa Campa indagó con un grupo de trabajadores en La Loma sobre si existía una autorización para dicha obra, a lo que una persona, que se identificó como el "ingeniero Daniel", dijo que es personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.



"Un compañero de ellos dijo que era el ingeniero Daniel y el ingeniero Daniel dijo que son parte de la SEDENA y que tienen instrucciones con un comandante segundo de la SEDENA para construir un cuartel de la Guardia Nacional", agregó Enrique Linardo.



Añadió que los vecinos ocupan dicha área de esparcimiento desde hace más de 30 años y por lo anterior no descartó que formen "cinturones" humanos para impedir la devastación de La Loma.



"Estamos a la espera oficial del departamento de licencias de construcción y que en el caso de que no tengamos licencia nos pondremos de acuerdo para formar cinturones humanos para impedir que entre la maquinaria".



Otra de las vecinas recordó que el parque de La Loma sirve como espacio de esparcimiento, convivencia y de actividades académicas, así como hábitat de flora y fauna.



Añadió que los colonos limpian el parque, retiran maleza y producen composta en el parque de La Loma, dado que no cuentan con más áreas verdes.



"Aunque no está declarado un parque de manera formal, los vecinos y las vecinas somos quienes hacemos que tenga la vitalidad de uno", enfatizó.



Dijo que los vecinos vigilarán dicho espacio abierto y continúa en pie la manifestación de este domingo 30, con vuelos de papalotes.