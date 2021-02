SEDENA puede revisar armamento en cualquier momento, dice Eric Cisneros de requisa en Orizaba

El secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, dijo que quizá la estrechez del alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, no le permite entender que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) puede revisar en cualquier momento el armamento, como ocurrió en la corporación municipal el pasado sábado.



"El Alcalde está confundido, su estrechez quizá no alcanza a entender que la SEDENA está facultada y es la única autorizada para revisar en todo momento el armamento de cualquier corporación, incluyendo la SSP, Fiscalía y todas las armas que están en los municipios. Todos pertenecen a un cuerpo de seguridad y la SEDENA está habilitada para, en cualquier momento, revisar".



Explicó que lo que se hizo en Orizaba fue para descartar que algún arma pudiera haber sido utilizada en un evento como el desarrollado en la ciudad.



"Esto no es un asunto de buenos y malos modales sino un asunto que está en la Ley. Quizás el tamaño del Alcalde no alcanza para comprender esa parte y si la comprende trata de confundir a los orizabeños".



Añadió que el Estado busca que prevalezca la ley en todo tiempo. En este sentido, se le cuestionó al encargado de la política interna de Veracruz qué lectura le da a la reunión del Alcalde con Olga Sánchez Cordero. Dijo que hay libertad total porque el actual Gobierno no persigue a nadie, sólo a delincuentes.



E insistió que el "tamaño del Presidente Municipal" hace que todo lo quiera politizar. "Este Gobierno no trabaja para ganar las siguientes elecciones. Nosotros lo hacemos para transformación de otras generaciones y las generaciones van más allá de cualquier elección. Eso lo ven otros y que de alguna manera se sienten como caciques en alguna región. Nosotros no vemos eso".



Insistió en que el Gobierno Estatal seguirá construyendo la paz y continuará la labor de bajar el número de delitos, como ya se ha visto en el tema de secuestros.



Esta mañana se efectúa, en las oficinas de la Fiscalía en Orizaba, la Mesa de Seguridad, a la cual han llegado autoridades estatales y la fiscal del Estado, Verónica Hernández.