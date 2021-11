SEDESOL niega que Senadora de MORENA cobre apoyo federal en Veracruz

El secretario de Desarrollo Social de Veracruz, Guillermo Fernández Sanchez, negó que la senadora de MORENA, Gloria Sánchez, cobre apoyos federales de Bienestar en la entidad, luego que una persona con el mismo nombre presuntamente apareciera en el padrón de beneficiarios de programas sociales.Afirmó que tras revisar la lista de empadronados, se detectó a una homónima de la legisladora federal.“Las fotografías y la información que contiene no corresponden a la Senadora y es información que le estamos dando a quien nos hizo la pregunta”.Y es que durante la comparecencia de SEDESOL en el Congreso local, el diputado del PRI, Marlon Ramírez Marin, cuestionó que funcionarios de la entidad estarían cobrando apoyos federales En su caso personal, Fernández Sanchez incluso admitió que sí lo incluye la lista personas con derecho universal al pago de Adultos Mayores pero por decisión propia no ha iniciado el trámite.La lista de Marlon Ramirez exhibió la aparente presencia de 27 servidores públicos, un jefe de departamento y 26 analistas en la lista de beneficiados con programas sociales.“Venían alrededor de 112 personas, muchos de ellos duplicados, una hoja específica con el programa federal de adultos mayores y preparamos la respuesta para que hoy la hagamos llegar".Agregó que la SEDESOL no tiene nada por ocultar y las revisiones a los padrones no detectaron falta alguna.