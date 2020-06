SEDESOL no aplica protocolo pese a caso de COVID-19, denuncian empleados

Empleados de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) señalaron estar preocupados, pues luego de que se confirmara un caso de COVID-19 en el departamento de licitaciones, no se ha ejecutado ningún tipo de medida por lo que los trabajadores están en riesgo.



Detallaron que en primera instancia, no pusieron en cuarentena al resto del personal de esa área, además de que el jefe de ese departamento no hizo ninguna solicitud al secretario de la dependencia, Guillermo Fernández Sánchez, para que se tomen otras medidas.



Asimismo, comentaron que el edificio donde labora el trabajador que dio positivo y quien está hospitalizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no tiene ningún filtro sanitario y personas vulnerables continúan laborando.



Agregaron que el personal de guardia deja ingresar a los "Sembradores", que acuden de distintas ciudades, así como a visitantes, sin el uso de cubrebocas o algún tipo de protección.



Finalmente, dijeron que en el departamento de licitaciones no existe ningún anuncio informativo ni restrictivo para ingresar al mismo.