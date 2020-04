SEDESOL Veracruz sólo tuvo subejercicio de 1% con recursos federales de 2019

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Guillermo Fernández Sánchez, aseguró que sólo el uno por ciento de los recursos federales 2019 destinados para obras en la entidad, no se ejercieron.



"Con mucho orgullo lo decimos, a nivel de todo el Gobierno del Estado hubo una falta de aplicación de los recursos del uno por ciento y eso debido al incumplimiento de algunos contratistas".



El funcionario expuso que dicha falla no fue por culpa del Gobierno, sino de las empresas que no concluyeron sus trabajo.



En ese sentido, recordó que uno de estos proyectos que no fue terminado, se debió a que el encargado de la obra falleció y en otros casos, simplemente a los contratistas no les alcanza el tiempo para entregar las obras.



"Yo les dije que tuve una obra en el norte, donde el contratista a las pocas semanas falleció, ante eso, no se puede hacer mucho. Yo intenté reactivar ese presupuesto pero ya no fue posible. Otros contratistas pues simplemente no les alcanzó el tiempo pero finalmente el 99 por ciento se terminó", concluyó.