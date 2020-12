SEFIPLAN ahora cobraría por servicios de Verificentros; estallan concesionarios

El Congreso del Estado estaría por aprobar modificaciones al Código de Derechos y establecer la nueva modalidad de adquisición de Hologramas para Verificentros y Centros de Verificación y en lo sucesivo, sea la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), a través de tiendas de conveniencia, quien cobre las verificaciones que hagan los concesionarios.Para ello, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente en el estado de Veracruz (SEDEMA), María del Rocío Pérez Pérez, convocó a una reunión urgente a los concesionarios de estos establecimientos, la cual se llevó a cabo ayer miércoles 16 de diciembre, a las 11:00 horas, en la cual estuvieron Ricardo Rodríguez Díaz, subsecretario de Ingresos de la SEFIPLAN; Norma Xóchitl Hernández Colín, nueva directora general de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental de la SEDEMA y Diego Castañeda Aburto, subsecretario Jurídico y de Asuntos Legislativos de la Secretaria de Gobierno.El objetivo de la “reunión informativa”, de acuerdo con el oficio SEDEMA/OFICINA DE LA C. SECRETARIA/0593/2020 de fecha 14 de diciembre de 2020, era darles a conocer a los concesionarios, las “Modificaciones al Código de Derechos y la Nueva Modalidad de Adquisición de Hologramas”.A decir de los concesionarios, el “punto medular” de la referida reunión de ayer miércoles era darles a conocer en lo sucesivo que la venta de hologramas ya no estará a cargo de la SEDEMA, sino de la SEFIPLAN, a través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) Veracruz.Así también, les dieron a conocer que a partir de enero del año entrante, los clientes de los Verificentros y Centros de Verificación tendrían que pagar los 365 pesos por cada verificación en las tiendas de conveniencia como Oxxo y Elektra, quitándole a los concesionarios ese derecho de cobrar directamente por sus servicios.Concesionarios entrevistados por AlCalorPolítico.com advierten que con esta medida en principio la SEFIPLAN le quita a la SEDEMA la potestad de cobrar por los hologramas, argumentando que habrá mas control.Asimismo, de aprobarse en la Legislatura local estas modificaciones al Código de Derechos, prácticamente los concesionarios se vuelven empleados del Gobierno del Estado y de la SEFIPLAN pues los propietarios de esos negocios ya no harían los cobros por verificaciones sino una tienda de conveniencia.De aprobar los diputados que tiendas de conveniencia como Oxxo y Elektra reciban los pagos por estos servicios, aumentarían los costos para los clientes pues en esos establecimientos les cobrarían de 10 a 17 pesos extra por el servicio.Lo peor del caso, dicen los concesionarios entrevistados, es que ni la SEFIPLAN ni la SEDEMA tienen claro el mecanismo mediante el cual le devolverán su dinero a los concesionarios de Verificentros y Centros de Verificación, lo cual es lamentable, aseguraron, porque prácticamente los condenan a mendigarle a SEFIPLAN lo que es de ellos.“Tendríamos que ir cada quincena a SEFIPLAN a pedir que nos den nuestro dinero”, lamentaron algunos entrevistados, quienes advirtieron que solicitarán a los legisladores locales que no aprueben estas modificaciones pues estarán afectando al sector privado y a miles de propietarios de vehículos, quienes finalmente serán los que paguen por esta unilateral decisión.