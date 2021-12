SEFIPLAN dispersará a municipios más de 800 mdp en última semana del año

Alcaldes del Estado de Veracruz que están por terminar su gestión recibirán la última ministración de recursos federales en la última semana de este mes de diciembre, informó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, al referir que serán más de 800 millones de pesos que se dispersarán a los 212 municipios.Durante entrevista, el funcionario estatal expresó que con esta entrega, el Gobierno del Estado cumplirá con su obligación de entregar los recursos federales a los Ayuntamientos.Es así que, a unos días de terminar su gestión, los Alcaldes salientes contarán con recursos para cumplir con sus pendientes, e incluso para dejar a los ediles entrantes.“Estamos esperando que llegue la última ministración por parte de la Federación que debe ser de alrededor de 600 millones de pesos lo que debe estar recibiendo el Estado y que le corresponde a los municipios”, expuso al señalar que también se esperan 200 millones de pesos de otros fondos.De igual modo, agregó que se les estarán ministrando a partir del 27 de diciembre 42 millones del Fondo de Estabilización de los Ingresos para las Entidades Federativas (FEIEF), mismos que también les corresponden a los municipios.“Estamos esperando que la última semana del mes de diciembre, la Secretaría de Finanzas esté ministrando más de 800 millones de pesos aproximadamente a los municipios”, reiteró.A decir del Secretario de Finanzas, lo único que solicitan a los Alcaldes es que sean responsables y dejen algunos recursos para la siguiente administración, para que ellos puedan pagar los compromisos de la primer quincena de enero, “ese es el mensaje que se le pide a los Alcaldes salientes”, asentó.“Pedimos mucha prudencia, compromiso, responsabilidad. Sobre todo porque son recursos que se estarán ministrando a los 212 municipios como parte de su participación en el mes de diciembre, nosotros de acuerdo con la ley tenemos que ministrarles esos recursos y estaremos cumpliendo en tiempo y forma”, sostuvo de nueva cuenta.Es así que Lima Franco dejó en claro que el Estado no mantendrá ningún adeudo con los municipios, como ha sido desde el principio de esta administración.Y es que refirió que desde su llegada a la SEFIPLAN, cuando ingresan los montos federales al Estado, los ministran a los municipios y no se quedan con los recursos, como comúnmente pasaba en administraciones anteriores.“Nosotros, en un máximo de tres días después de que nos llega el recurso al Estado, lo estamos entregando a los municipios y ésta no será la excepción, en cuanto lleguen en la última semana de diciembre se los vamos a estar ministrando en tiempo y forma; pero así como el Estado ha sido responsable, también pedimos a los Alcaldes que lo sean con las próximas administraciones que están por entrar en enero”, finalizó José Luis Lima Franco.