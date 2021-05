SEFIPLAN no ha erogado pagos por expropiaciones de Duarte ni de Yunes Linares

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) confirmó que la actual administración de Cuitláhuac García Jiménez no ha pagado por ningún bien expropiado durante el mandato del exgobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.El pasado 5 de abril, el actual Ejecutivo veracruzano dijo que en su Gobierno han tenido que pagar cifras millonarias por sitios expropiados vía decreto por su predecesor.Concretamente el Ejecutivo se refirió a la casa de descanso de Javier Duarte en Tlacotalpan y al rancho “Las Mesas”, en el municipio de Valle de Bravo del Estado de México.Sin embargo, a través del área de Transparencia la dependencia informó que no han realizado pago alguno desde el 2016 a la fecha.“Sólo se tiene conocimiento de un bien inmueble del cual se solicitó la partida presupuestal y a la fecha está en proceso de pago”, expone la SEFIPLAN.Se informa que en la administración de Yunes Linares se realizaron 12 expropiaciones, una mediante el decreto por el que se expropia el inmueble urbano ubicado en el municipio de Tlacotalpan ligado a Javier Duarte.Lo anterior, “por causa de utilidad pública, para ser destinado a la creación, instalación y funcionamiento de un centro cultural, biblioteca y museo, en favor del Instituto Veracruzano de la Cultura”.Por la vivienda de Tlacotalpan, el gobierno de Yunes Linares reportó haber destinado una partida de 2 millones 966 mil 261.20 pesos, a cargo del presupuesto estatal, para indemnizar a la ciudadana Claudia Patricia Grajales Romo.Lo anterior de acuerdo con la Gaceta Oficial extraordinaria número 162 del 24 de abril de 2017; posteriormente el Mandatario aseveró que el dinero no fue reclamado.Luego del trámite, en mayo de 2017, Yunes Linares dio la posesión formal de la casa al entonces Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) y al Ayuntamiento de Tlacotalpan, reportando que el bien tiene un valor real de entre 10 y 15 millones de pesos, es decir, que sólo se pagó una quinta parte del valor.En la solicitud de información, la SEFIPLAN no reporta información sobre el rancho “Las Mesas”, aunque García Jiménez pidió el permiso de la LXV Legislatura veracruzana para enajenar a título gratuito ad corpus el 66 por ciento de su superficie a favor del gobierno federal, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el desarrollo de actividades castrenses.En su conferencia de abril, García Jiménez dijo que por dicho bien también se tiene que pagar dinero por parte del Gobierno del Estado.¿Cuál recuperación? Y así todos, incluyendo esto que ahora va a la SEDENA; va a ir precisamente a la SEDENA porque dejaron tan mal la propiedad. Hay un tercero y tenemos que proteger el Derecho del tercero, nada más para que se den cuenta y que se diga bien el gran engaño que fue eso (…).“En estos días quedó evidenciado que fue un engaño, fue un arreglo; pues sí, te lo expropio y te lo pago pero déjame decir que yo lo recuperé y ya, que el Gobierno que viene cargue la bolita y a ver qué hace”, lamentó el Gobernador.Igualmente, la SEFIPLAN reporta que durante el Gobierno de Yunes Linares se expropiaron 11 tramos para carreteras, afirmando que los montos destinados para ese fin dependen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.Durante el actual Gobierno Estatal no se reportan otros trámites expropiatorios, aunque la Dirección General de Patrimonio del Estado, bajo el mando de Arturo Sosa Vázquez, informó que están en proceso o en trámite 95 bienes por parte de la actual administración de García Jiménez.