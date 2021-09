SEFIPLAN olvidó propuesta de empresarios para pagarles adeudos

Empresarios xalapeños solicitaron a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) aplicar el esquema de "factoraje" incluso para liquidar facturas con proveedores de servicios y obras actuales.Sin embargo, a más de 4 meses de proponer dicho método de pagos, la dependencia no da una respuesta a la iniciativa privada, reconoció el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Xalapa, Bernardo Martínez Ríos.“No se están dando (los pagos). Nosotros lo propusimos, fue una propuesta de nuestra Cámara para que se reactivara el factoraje a proveedores actuales pero se quedó ahí, en propuesta”.Añadió que se le planteó a SEFIPLAN ampliar la línea para dinamizar la economía, sumar la economía y finiquitar pagos.“Yo le hice la propuesta de manera personal al Secretario y quedaron con que ‘lo iban a ver ellos con Nafin’, quedaron con que lo iban a anunciar y no nos han dicho qué ha pasado con esa propuesta”.Dijo que el mecanismo de factoraje resulta más atractivo para todos los proveedores y más para las micro, pequeñas y medianas empresas.“Nosotros lo propusimos, tendrá más de 4 meses, yo hablé con la gente de Nacional Financiera, me pidieron que les ayudara con una propuesta, la subí directamente con el Secretario y eso fue lo que sucedió”.Explicó que aunque el factoraje implica un pago adicional por cada factura recuperada, “a veces no hay mejor dinero que el que cae en la cartera”.