SEFIPLAN trabaja en propuesta para reducir peaje en el libramiento de Xalapa

El costo de la caseta del libramiento Xalapa podría reducirse, ya que el Gobierno del Estado trabaja en los estudios estadísticos y matemáticos para fundamentar una propuesta de reducción en la cuota.El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, indicó que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez les instruyó trabajar coordinadamente tanto con el municipio de Xalapa como con COPEXA (Concesionaria Autopista Perote Xalapa, S.A de C.V), la empresa que opera el Libramiento de Xalapa, para intentar bajar el alto costo del peaje de este tramo.Y es que ante la molestia de los ciudadanos por el elevado pago que deben hacer para ingresar al libramiento y así evitar transitar por la ciudad, ya se estudia la posibilidad de solicitar una reducción para el costo de la cuota.Estas labores, dijo el Secretario, se tienen que realizar de la mano de BANOBRAS y el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), toda vez que participaron en el financiamiento del proyecto carretero.“La instrucción del Gobernador del Estado es entablar pláticas con COPEXA y con todos los que tengan que participar en esta negociación para intentar bajar el costo de la cuota de esta caseta, para así también aumentar la demanda en esta caseta”, comentó en entrevista el titular de SEFIPLAN desde sus oficinas.Lima Franco reconoció que la situación es complicada y está repercutiendo en la infraestructura de Xalapa, ya que los camiones y tráileres que están pasando por la avenida Lázaro Cárdenas son los responsables en gran medida del deterioro de esta vía.“El objetivo es que sea más accesible para los ciudadanos de la región; tomar este libramiento de Xalapa que también les ahorra en tiempo, de lo que les cuesta atravesar la ciudad y es un beneficio para todos”, reiteró.El encargado de las finanzas en el Estado destacó que, ante el próximo aumento de la capacidad del puerto de Veracruz, las mercancías que lleguen allí con destino a la Ciudad de México provocarán un aumento de transportistas por esta vialidad.“Y si no hacemos esto, también vamos a continuar deteriorando a Lázaro Cárdenas, es un tema muy importante, tanto para transportistas como para los ciudadanos, para que puedan tomar esta vía, con un costo más accesible”, reafirmó.Sobre el porcentaje de disminución que propondría el Gobierno del Estado a la empresa, externó que dependerá de la elasticidad de la demanda y de qué tanto pueda aumentar la capacidad de aforo con la disminución de la cuota.“Qué tanto se pueda mover porque habrá algún momento por más que le baje, no va a aumentar la capacidad. Lo que corresponda al Gobierno del Estado, presentará un estudio de análisis estadístico, matemático, de la demanda. Es decir, qué tanto pueda aumentar el aforo de esta caseta si se baja el precio”, explicó.De igual modo, expresó que el Ejecutivo también tendría que hacer el compromiso de no dejar pasar más a los transportistas por Lázaro Cárdenas o ser muy puntual en los horarios que pueden circular por dicha arteria vial.Es así que, desde la SEFIPLAN se trabaja en las próximas reuniones que se sostendrán, para iniciar en la negociación con el objetivo de reducir el costo de ingreso a la caseta del libramiento de Xalapa, finalizó José Luis Lima Franco.