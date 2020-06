SEGOB deplora pintas en templos de Xalapa y exhorta a la tolerancia

El director de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, Sergio Ulises Montes Guzmán, señaló que se hará una investigación y se procederá ante las autoridades ministeriales para darle seguimiento a las pintas en los templos religiosos de Xalapa ocurridos la madrugada del lunes.



"Por nuestra parte, vamos a hacer lo conducente ante las autoridades ministeriales para que le den seguimiento al tema. Lo único que puedo hacer es dar parte a las autoridades para que ellas nos auxilien en el seguimiento del caso".



Mencionó que tienen conocimiento de quiénes pudieron realizar estos actos. Además, dijo, estaban cubiertas del rostro y se movían en motocicleta.



"Según me comentan, fueron tres personas que andaban cubiertas haciendo recorridos en motocicletas. Pero no tenemos mayor información, lo que tenemos es por parte de la iglesia".



Montes Guzmán lamentó que hayan ocurrido estos actos. Así también, informó que hubo inconformidad por parte de autoridades religiosas.



"Creo que antes que nada, debe permanecer la tolerancia independientemente de las creencias que nosotros tengamos, también tenemos el derecho de no creer pero debemos respetar y vivir en estado de convivencia", concluyó.