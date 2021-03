SEGOB en contra de que exista duplicidad de cargos entre burócratas de Tantoyuca

El secretario de gobierno en Veracruz, Eric Cisneros, aclaró que están al pendiente de cualquier anomalía relacionado con la duplicidad de cargos, luego de saber que el Delegado de Política Regional en Tantoyuca, Nicolás Pérez Domínguez, a la fecha está cobrando un salario como docente adherido a la SEV, mientras funge como funcionario de gobierno con un nombramiento oficial que le permite estar en reuniones públicas y de seguridad.



El titular de Gobernación, Cisneros Burgos, determinó que estarán verificando si se cometió alguna anomalía en el tema del delegado que está al frente de la oficina de Tantoyuca; debido a que en el reglamento interno, la duplicidad de funciones por ejercer áreas distintas puede constituirse como algo ilícito.



Cabe recordar que Nicolás Pérez Domínguez percibe salarios cercanos a los 45 mil pesos de manera mensual como docente de la Telesecundaria “Miguel Alemán Valdés” en Tantoyuca.



A pesar de que la plataforma de transparencia nacional emitió publicaciones de los años 2019, 2020 y próximamente el del 2021, en la que Pérez Domínguez sigue representando una plaza magisterial, recibiendo un monto económico por su responsabilidad como profesor frente a grupo, de igual forma él ocupa un cargo en Política Regional, teniendo representatividad en un nombramiento oficial en la ciudad de Tantoyuca.



Eric Cisneros valoró la información y no justificó ningún encubrimiento, tratase de quien se tratará; ya que Nicolás es hermano del subsecretario de la SEV, Moisés Pérez Domínguez.



“Bueno pues habrá que revisarlo, nosotros no encubrimos y ni encubrimos a nadie, si alguien cometió un acto que amerite una sanción, se le aplique lo que diga la Ley” recalcó Eric Cisneros al mencionar que no se debe dar pie a la duplicidad de cargos, en caso de que existan inconsistencias con el asunto de Nicolás Pérez Domínguez.



En días pasados, en un evento público realizado en una institución de Tantoyuca al ser entrevistado por una intervención que realizó Pérez Domínguez, señaló que funge actualmente como Delegado de Política Regional y que ha estado al tanto de varios conflictos que se suscitan en la región con el propósito de abonar a la armonía y gobernabilidad.



“Se atendió ese día que fue con el delegado de Transporte de Chicontepec, estuvimos presentes y platicamos con las partes en conflicto, era la aplicación de la norma que hizo el delegado -¿En calidad de que fue?- yo de delegado, tú lo sabes, de política, así es”, explicó Nicolás Pérez Domínguez sobre el caso que atendió como funcionario de gobernación durante la semana donde ocurrió un conflicto entre transportistas, en él se solicitó intervención de Política Regional.



A partir de la información que se ubica en la plataforma de transparencia se especificó que durante el ejercicio 2020 es un empleado de la SEV con clave 3401, y de acuerdo a la Oficialía Mayor y Dirección de Nóminas se llevó a cabo la publicación y actualización de estos datos en el portal nacional.



Por último, el Secretario de Gobierno, manifestó que estarán investigando el caso del empleado que está en área de Política Regional; dejando entrever que podría haber sanciones por estás posibles inconsistencias.



“Lo que corresponda y la sanción que corresponda, y determine la ley, pues se aplicará, este gobierno a diferencia con otros no tiene complicidades, y creo que nadie que ostente dobles cargos, debería estar” citó el secretario de gobierno mientras era abordado por la situación que prevalece con un delegado de Política Regional de Tantoyuca.