SEGOB federal protege a “un Gobernador impresentable”, repudia Dante

El senador Dante Delgado Rannauro criticó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por respaldar la desaparición de la Comisión Especial del Senado para investigar presuntos abusos de autoridad en Veracruz, sin importar que ciudadanos expusieron diversas arbitrariedades del Gobierno Estatal.En entrevista con Ciro Gómez Leyva, se refirió a la participación que el encargado de la política interna del país tuvo en la pasada plenaria de MORENA, donde dijo, no acudió como servidor público respetuoso del Estado de Derecho, sino como un militante más del partido guinda.“Que haya lealtad a la Cuarta Transformación, que haya lealtad al Presidente de la República y que se violente el Estado de Derecho. Eso es lo que fue a pedir”, afirmó.Delgado Rannauro cuestionó que no se revise el trabajo de “elementos impresentables surgidos de su partido”, refiriéndose al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.“Especialmente fue a celebrar que no continúen los trabajos de la Comisión Especial para investigar estos delitos”.El legislador veracruzano se defendió ante los señalamientos tras su renuncia a la presidencia de dicha comisión, afirmando que no tenía caso continuar cuando 30 integrantes del Senado “dicen que van a proteger al Gobernador de Veracruz, aun cuando tenga violaciones a la legislación”, acotó.Reiteró que el Secretario de Gobernación tan sólo acudió a la plenaria para respaldar a “un Gobernador impresentable” como García Jiménez, adoptando un papel de dirigente nacional del partido más que de secretario de Estado.“Son eventos que se concatenan, es como una cadena. ¿Qué caso tiene que discutamos con 61 senadores de MORENA cuando podemos trabajar con los diversos sectores de la sociedad veracruzana para exigir justicia?”, agregó.Advirtió que no va a permitir que el presidente Andrés Manuel López Obrador se convierta “en un represor” pues ha otorgado a García Jiménez un manto protector que lo dirige por ese camino.“Esta misma semana vamos a trabajar en esa dirección, a la sociedad también hay que darle su participación”, dijo.