La huelga del Sindicato Único de Empleados Municipales en Minatitlán continuará tras haber ganado un amparo.Pese a que la alcaldesa Carmen Medel Palma informó que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz declaró que la huelga no era procedente e incluso lanzó un ultimátum para que los manifestantes se retiraran, estos continuarán con su movimiento.Incluso Medel Palma expuso que quien no regresara a sus labores en 24 horas podría ser cesado sin responsabilidad para el Ayuntamiento.En rueda de prensa, la autoridad local señaló que no quería afectar a los empleados municipales, sin embargo, tras el amparo obtenido por los trabajadores sindicalizados la huelga continuará por tiempo indefinido.