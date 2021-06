Seguirá inseguridad y violencia en Xalapa, dice Raúl Arias Lovillo tras perder elección

El candidato a la presidencia municipal de Xalapa por Movimiento Ciudadano (MC), Raúl Arias Lovillo, se dijo satisfecho por el apoyo de la ciudadanía, aunque no completamente con los resultados.



"Observamos en los resultados esa enorme distancia entre el entusiasmo que encontramos en la ciudadanía y los resultados en la votación. Desafortunadamente no tenemos una explicación pero es un contraste que pensamos que se les pasó la mano".



Tras el virtual triunfo del aspirante a la alcaldía por MORENA, Ricardo Ahued Bardahuil, Arias Lovillo aseguró que las encuestas realizadas previo a la votaciones de este domingo nunca le mostraron resultados tan bajos.



"No tenemos elementos como para decir que ocurrió algo pero todo mundo lo intuye. Quiero destacar que el conflicto social queda latente; hay un conjunto de problemas que estuvimos documentando que ahí se quedan. Seguirá la inseguridad y la violencia".



En conferencia de prensa, pidió que los proyectos mostrados durante su campaña, sean tomados por la población para que no se queden en promesas y se exijan a la administración que llegará.



"Creo que la lección más importante que nosotros nos llevamos, es que no es suficiente tener un buen proyecto, no es suficiente proponer soluciones a los problemas, hay que hacer mucho más cosas, hay que movilizar a la ciudadanía y con más tiempo", concluyó.