Seguirá pleito legal por la Alcaldía de Landero y Coss

Al participar en la sesión del Consejo Municipal de Landero y Coss, donde fue entregada la constancia de mayoría a la ahora alcaldesa electa de esa demarcación, Xóchitl Domínguez Rosado, exabanderada de la alianza “Veracruz Va”, el abogado de Pablo Domínguez Martínez, excandidato de Todos por Veracruz, Eduardo de la Torre Jaramillo, afirmó que este documento tiene fecha de caducidad y será revocado.“Esta constancia de mayoría tiene fecha de caducidad, va a ser revocada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (…) el TEPJF va a desenmascarar un triunfo que no fue triunfo”, aseguró al dejar claro que recurrirán la decisión del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), de otorgarle el triunfo a la ex contendiente del frente opositor.En sus palabras, afirmó que la Ley comicial electoral es clara y habla de la diferencia entre el primero y segundo lugar, no habla de coaliciones, ni de los sufragios que obtuvo cada uno de los integrantes de la alianza PAN-PRI-PRD.“Quiero pensar, porque no va a ser así, que es un error judicial del Tribunal Electoral de Veracruz en cuanto a su interpretación y aplicación de la Ley, pero no va a ser así, se atraviesan los intereses, porque el Tribunal está sujeto a los intereses de los partidos, intereses extrajuridicos”, manifestó De la Torre Jaramillo.Añadió que no hubo errores en el recuento de los votos de dichos comicios, efectuado por los integrantes del Consejo Municipal del OPLE, tal como lo afirmaron los magistrados del TEV, sino que se trata de una manipulación de éstos, quienes anularon dos sufragios que habían sido contabilizados para el contendiente de TxV.“La sentencia del TEV es profundamente y jurídicamente débil que en primer lugar tengo que desagraviar a este Consejo Municipal, porque aquí se contaron bien los votos”, insistió el abogado al acotar que lo que está en tela de juicio para la Sala Regional y Sala Superior del TEPJF es lo ocurrido en tres casillas, donde la diferencia de votos entre ambos aspirantes a la Alcaldía.Cabe recordar que el pasado miércoles, los integrantes del Tribunal local resolvieron el empate de 583 votos que había entre ambos ex candidatos, decidiendo quitarle dos al de Todos por Veracruz, para dejar el resultado final en 583 para la abanderada panista y 581 para este último.El litigante acusó que el PAN presentó su impugnación directamente ante el órgano jurisdiccional y no ante el Consejo Municipal del OPLE en Landero y Coss, tal como lo marca el Código Electoral del Estado.“Eso no lo vio el tribunal, como tampoco vio que el día de la elección se fue la luz justamente cuando se estaba haciendo el conteo en las dos casillas cuidadas por este Ayuntamiento que estuvieron en el salón de usos múltiples”, comentó.Denunció que dicho municipio está siendo gobernado desde hace 20 años por un “grupo caciquil”, ya que de 2001 a 2004, el papá de la ahora alcaldesa electa ocupó ese cargo; el papá del actual edil fue síndico único de 2008 a 2010 y el actual Alcalde fue director de Obras Públicas en el gobierno pasado, quien es esposo de la que gobernaría a partir del 1 de enero de 2022.“Eso no lo vio el TEV, para éste no existen los cacicazgos, no existe el Estado de Derecho como ha sido vulnerado aquí (…) los dos recursos de inconformidad debieron ser desechados desde el principio”, afirmó al criticar que dos votos que tenían similares marcas, uno lo validan y el otro lo declaran nulo.Además afirmó que los togados adjetivan y cuestionan la defensa del candidato de TxV y al propio contendiente y a los representantes de la coalición “no los toca ni con el pétalo de una rosa”.“Le aceptan un recurso de inconformidad a un partido político que ni siquiera hoy está sentado en esta mesa, eso no lo vio el Tribunal, me parece que los intereses del Tribunal están más allá de lo jurídico y por supuesto están negando la justicia electoral en Veracruz”, afirmó.