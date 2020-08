Seguirán cierres en calles del Centro de Perote

Los cierres de las calles del Centro, así como la restricción de horarios a negocios y la instalación de filtros sanitarios en accesos, continúan en el municipio de Perote, así lo informó el director de Protección Civil, Carlos Gómez Díaz.



“No sé hasta qué fecha, no nos hemos sentado en el Consejo pero los locales se cierran temprano, no hay cambios, las medidas siguen, continuamos con las acciones de hace semanas”, dijo.



Entrevistado, indicó que las medidas se extendieron debido a que la situación es preocupante y en este sentido aseguró que incluso personal de la Secretaría de Salud acudió al municipio para verificar que los negocios están siguiendo las medidas sanitarias, como la sana distancia, uso de gel y el uso de cubrebocas.



“La Secretaría vino para ver cómo se encuentran los negocios, las medidas de precaución, la sana distancia, el uso gel, que estén cumpliendo”, acotó.



Asimismo, señaló que la instalación del tianguis regional continúa con medidas estrictas, tales como la colocación de un arco sanitizador, gel antibacterial y la toma de temperatura.



“El tianguis no se ha cerrado y es una minoría la que hay, abren sólo para la venta de frutas y verduras, para que la gente se pueda surtir de lo esencial”, finalizó.