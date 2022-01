Seguirán jornadas de vacunación en Río Blanco e Ixtaczoquitlán, este sábado

Una buena respuesta de la población se tuvo durante las jornadas de vacunación que se abrieron este 7 de enero en los municipios de Ixhuatlancillo, Río Blanco e Ixtaczoquitlán, indicó el director de Programas Federales de Desarrollo en la zona, Rogelio Rodríguez García.Recordó que a la par que se realizó la inoculación de la población de 15 a 17 años con la segunda dosis y del refuerzo a los adultos mayores de 60 años en esos lugares, se aplicó el refuerzo al personal de Salud del IMSS y el ISSSTE, IMSS Bienestar de Coscomatepec y el CAME de Orizaba.Destacó que además de que acudieron los jóvenes por su segunda dosis y los adultos mayores por su refuerzo, también hubo población de otros grupos etarios que acudió para recibir la unidosis de CanSino.Rodríguez García apuntó que si bien en Ixhuatlancillo la jornada concluyó este mismo viernes, en el caso de Río Blanco e Ixtaczoquitlán continúa este sábado, por lo que se invita a los grupos programados, así como a los ciudadanos de esos municipios que no se han aplicado ninguna dosis, a que acudan para que estén mejor protegidos ante la pandemia.Puntualizó que cada vez son menos los que acuden por primera vez y explican que en su momento no fueron porque tenían síntomas de gripa y otras enfermedades respiratorias o bien tenían COVID-19, pero cada vez es mayor el número de ciudadanos que ya están inoculados.Descartó mencionar cuántas personas se vacunaron en Ixhuatlancillo, ya que aún no se tenía el cierre de cifras.Asimismo, recordó que el 9 se inicia vacunación en Mariano Escobedo, en Atzacan el 10 y en La Perla el 11.