Seguirán sin abrir los parques de Xalapa donde acceso no es controlado

Los parques de Xalapa en los que no se puede controlar el acceso, como el Juárez, continuarán cerrados hasta que cambie el semáforo epidemiológico por la pandemia COVID-19, informó el presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero.



“Todo depende del Sector Salud, cuando indique el Sector Salud que cambiamos de semáforo, lo vamos a hacer, ahorita lo que nos preocupa es que pueda haber un repunte”, dijo.



El Alcalde enfatizó que los cuidados entre los xalapeños deben continuar ante un posible repunte en estos meses de bajas temperaturas.



“Ahorita lo que nos preocupa es que puede haber un repunte porque en el otoño empiezan las temperaturas frías y es probable que haya un repunte si no nos cuidamos. Vamos a mantener todas las medidas de precaución en tanto no tengamos la certeza y eso nos lo va a indicar el Sector Salud, que ha disminuido el contagio”, dijo.



Rodríguez Herrero recordó que actualmente los parques y áreas que se encuentran abiertas al público son aquellos en los que se puede controlar el acceso, como son el Macuiltépetl, el parque Bicentenario y Los Tecajetes.



"Sólo vamos a abrir aquellos en los que podamos controlar que se guarde la debida distancia y no se susciten situaciones de contagio o hasta que el semáforo cambie de color", concluyó.