Según abogado, nuevos magistrados administrativos violaron Ley

Los seis nuevos magistrados del recién creado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) incurrieron en los presuntos delitos de incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad, al haber tomado posesión genérica de las instalaciones y funciones de ese órgano autónomo antes de la fecha estipulada por el Congreso del Estado.Y, sobre todo, antes de que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) concediera una suspensión provisional a favor de los cuatro magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TEJAV), quienes promovieron una Controversia Constitucional en contra de la desaparición del órgano autónomo y de su cese.El presidente del Foro Liberal de Abogados del Estado de Veracruz, Roberto Rodríguez Cruz, advirtió que las y los magistrados Leticia Aguilar Jiménez, Rosalba García Salazar, Diana Estela Aróstegui Carballo, Jaziel Cabrera Pacheco, Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Rubén Hernández Mendiola, “tal vez sabían” que la Suprema Corte les impediría tomar posesión al determinar que el TEJAV no puede desaparecer ni sus cuatro magistrados ser cesados.Recordó que el artículo sexto transitorio del Decreto aprobado por el Congreso del Estado que reforma deroga y adiciona diversos artículos de la Ley Número 367 Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con motivo de la extinción del TEJAV y la creación del TRIJAEV, y que entró en vigor el 20 de diciembre de 2022, señala:“A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta la conclusión del plazo (periodo vacacional en el TEJAV del 13 de diciembre de 2022 al 3 de enero de 2023), los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz podrán tomar posesión genérica de las instalaciones y funciones del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, celebrando para ello la Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Tribunal para dar cumplimiento al presente Decreto. Dicha acta deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Estado para los efectos a que haya lugar”.En ese sentido, expuso que, de acuerdo con lo anterior, está claro que los nuevos magistrados deberían tomar posesión genérica de las instalaciones del Tribunal mañana miércoles.Agregó que no quisieron esperar y el 29 de diciembre del año pasado declararon formalmente instalado el TRIJAEV, subrogando en sus funciones al extinto TEJAV, y tácitamente entraron en funciones.Rodríguez Cruz expuso que si esperaban hasta mañana ya no podrían tomar posesión y, por tanto, el ridículo sería mayor.Cabe mencionar que los cuatro magistrados del TEJAV, Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, Pedro José María García Montañez, Luisa Samaniego Ramírez y Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez, promovieron una Controversia Constitucional en contra del Decreto del Congreso del Estado que desaparece al TEJAV y por consecuencia, el cese de sus cargos.No obstante, los ministros de la SCJN concedieron la suspensión provisional para que no sean cesados y continúen en el cargo, además, impide a los nuevos magistrados entrar en funciones.Sin embargo, insistió, los nuevos magistrados se adelantaron a que se emitiera la resolución de la SCJN, pero independientemente de ello, deben acatar la determinación de los ministros y dejar en stand by sus funciones hasta que haya una sentencia definitiva en torno a la Controversia Constitucional.De no atender el mandato de los ministros incurrirán en desacato “y será peor para los nuevos magistrados, pues con la Corte no se juega”.