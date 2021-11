Según Alcalde de Xalapa, ahora sí acabarán los asentamientos irregulares

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, afirmó que a partir de ahora el crecimiento demográfico y económico de la Ciudad será más ordenado y se evitará que la invasión y construcción en zonas que no eran aptas para ello y que han derivado en tragedias con pérdidas de vidas humanas, vuelvan a ocurrir.En entrevista posterior a la presentación del libro “Árboles Singulares de Xalapa”, en el marco de la Feria Xalapeña de Libre FloreceLee, que se lleva a cabo en el parque Juárez, sostuvo que con el nuevo Programa de Ordenamiento Territorial Municipal, los asentamientos irregulares estarán prohibidos y podrían ser sancionados quienes lo hagan.“Este instrumento tiene esa versión también de proteger a nuestra sociedad de riesgos, para eso es el ordenamiento. Tiene el propósito de prevenir riesgos y de preparar a la Ciudad frente al cambio climático, para que no vuelvan a agarrarnos por sorpresa este tipo de desgracias como derrumbes, deslaves e inundaciones”, precisó.Luego de recordar las seis muertes que dejó en la colonia Loma Bonita el huracán Grace, reafirmó que el documento tiene validez jurídica que impedirá que se ocupen áreas verdes para construir o habitarlas de manera ilegal.“Si alguien ocupa un área verde que no es apta para uso residencial y que está siendo protegida, puede ser sancionado”, alertó el Alcalde al añadir que es un instrumento jurídico con el que se le pone orden al crecimiento de la Ciudad.“Es un documento de más de 400 páginas, que tiene muchos mapas, muchas cartas, donde se regulariza y se dice cómo usar el suelo, cómo usar el territorio”, expresó Rodríguez Herrero y apuntó que ahora hay un marco más claro para saber dónde puede haber más espacio habitacional, dónde puede haber actividad industrial, comercial, turística, entre otros ámbitos.“Es un instrumento que nos va a permitir orientar lo que va a ocurrir en los próximos años, dónde podemos tener nuevas unidades habitacionales. Este documento se hizo en el curso de los tres últimos años por un conjunto de expertos en urbanismo, en arquitectura, en economía territorial”, detalló.El edil capitalino aseveró que ha sido cuidadosamente revisado por los expertos en urbanismo tanto de la Federación como del Estado y ayuda a tener un horizonte claro para saber cómo se quiere que la Ciudad crezca en los próximos años.Recordó que previo al inicio de la pandemia de COVID-19, se realizaron foros en los que la ciudadanía participó y dio su opinión sobre cómo defender las áreas verdes, las áreas donde fluyen los ríos intermitentes y no intermitentes, cómo cuidar que se tuvieran “bolsas de suelo” para el futuro crecimiento habitacional.Hipólito Rodríguez acotó que luego de la aprobación por parte del Cabildo, se difundirá la versión completa como la versión resumida, de tal manera que la ciudadanía lo conozca lo que puede o no hacer a partir de estas nuevas directrices.“Es un documento que nos va a permitir tener una economía más ordenada y nos va a ayudar a proteger al medio ambiente”, reiteró.