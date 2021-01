Según AMLO, en México no hay polarización

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no hay polarización, sino unidad en la mayoría de la población mexicana.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que tan no hay división en la población, que el 70% desea que él sigua en la Presidencia frente al 25% que desea que deje el cargo y sólo un 5% está indeciso.



“No hay incertidumbre y tampoco existe como lo pregonan, lo escriben, lo dicen, nuestros adversarios de los medios de comunicación y los intelectuales orgánicos, no existe polarización. No existe eso en el país, solamente si la polarización la refieren a la cúpula, a la elite y al pueblo, en ese sentido sí hay polarización pero que esté dividido el pueblo de México, no; hay unidad en la mayoría del pueblo", dijo.



“Bueno tan es así que sólo el 25% de la población le gustaría que yo dejara el gobierno, 70% quiere que yo continúe y 5% no ha decidido, entonces, ¿cuál polarización?”, dijo.



En Palacio Nacional, el Mandatario acusó que quienes aseguran que hay polarización en la sociedad mexicana y con quien tiene diferencias, son quienes “ahora se están aliando” -en referencia a la alianza electoral entre el PAN, PRI, PRD- para que, señaló, regresen las prácticas de corrupción “que continúe la política neoliberal, que continúe la política privatizadora”.



“Pues ahí sí, con ellos tenemos diferencias o con medios de información, también con columnistas que ganaron un millón de pesos mensuales, se rayaban”, agregó.