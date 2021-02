Según AMLO, están mal datos de Auditoría Superior; “exageran” con anomalías

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que están mal los datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la revisión de la Cuenta Pública 2019, la primera de la llamada Cuarta Transformación.



“Exageran y no sólo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí y ojalá lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mala información a nuestros adversarios. Yo creo que no deben de prestarse a esas campañas”.



El sábado pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el Informe General de la Cuenta Pública 2019, que audita el primer año de la actual administración, donde el órgano fiscalizador hizo observaciones de probables irregularidades por 67 mil 498 millones de pesos.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que leyó a un "articulista conservador" -Carlos Elizondo- afirmar que la cancelación del aeropuerto en Texcoco había costado más de 300 mil millones de pesos, tomando como base a la Auditoría.



“Entonces me gustaría que ellos aclararan sobre ese dato que está mal. Es exagerado, si fuese así entonces el aeropuerto no nos iba a costar 300 mil, sino 600 mil millones de pesos. Aun así, nos ahorraríamos pues como 300 mil millones con el aeropuerto que estamos construyendo en lo que era la base militar de Santa Lucía”.