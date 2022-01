Según Bienestar, “clonaron” camión de DICONSA que llevaba migrantes

El delegado del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara aseguró que el camión que transportaba decenas de migrantes y que fue asegurado tras un accidente en Nogales, portaba logos "clonados" de DICONSA.En este percance, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) atendió a 42 centroamericanos que viajaban ocultos en el vehículo "disfrazado" de la compañía distribuidora de alimentos del Gobierno Federal."Fue una clonación de vehículo, ustedes saben que la delincuencia organizada está muy trucha en este sector. Lo que puedo adelantar de los datos que he recibido es que no es un vehículo de DICONSA ni de SEGALMEX".Dijo que aunque el camión no es del Gobierno de México, corresponderá a las autoridades deslindar a la Secretaría del Bienestar del hecho.“Nadie está ajeno del problema de la delincuencia. En el gobierno tenemos que estar muy vivos porque permean las instituciones. No es el caso del Gobierno Federal. Aquí no va a haber un García Luna, un Felipe Calderón que tiene que aclarar muchas de las cosas que hizo” ironizó.Adelantó que el Bienestar no promoverá denuncias y confió que las propias autoridades actuarán en lo concerniente.“El encargado de la compañía DICONSA, el compañero (Sergio) Villasana, está muy atento y muy comedido me dio la información”.