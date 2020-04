Según CANACO, Coatzacoalcos ya no es tan insegura

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Coatzacoalcos, Armando Carvallo Brañas, consideró que, por la manera en que está estructurada, la encuesta del INEGI no es la adecuada para reflejar lo que en realidad ocurre en esta ciudad en cuanto a percepción de inseguridad.



Y es que a mediados de esta semana, se reveló que el municipio ocupó el tercer lugar de las ciudades del país con mayor percepción de inseguridad entre sus habitantes.



Aunque la ciudad no ha salido de la lista de las principales ciudades donde su población se siente más insegura, el empresario consideró que los índices delictivos sí han ido a la baja.



“Quizás la forma en que está estructurada la encuesta no sea la más adecuada para reflejar el sentir general, a lo mejor se está concentrando demasiado en algunos puntos donde la percepción de inseguridad sí pudiera acentuarse pero yo creo que en términos generales, si analizamos toda la ciudad, yo sí veo una mejoría”, declaró.



Reconoció también que aunque los delitos han disminuido, los que han ocurrido han sido muy impactantes, como el asesinato ocurrido en la central camionera.



Aunado a ello, mencionó que quizá los casos suscitados en las últimas semanas tienen que ver con que las calles están más solas y las autoridades más enfocadas en el tema de la pandemia.



“Contrasta con la realidad porque comparado con el trimestre anterior, estamos a la baja, yo consideraría dos cosas, una que hubo menos incidentes pero llaman la atención por ejemplo el de la central camionera, no por el hecho, sino cómo la gente estaba con impasividad total. No es por el número, sino por las características. Y también por toda la atención a la situación sanitaria y a que las calles están más solas”, agregó.



Finalmente, dijo que esperan que en las próximas reuniones de seguridad se toque el tema y se pueda trabajar en la situación.