Según CANACO, empresas de Veracruz cerrarán por aumento a salario mínimo

Las empresas veracruzanas no están en condiciones económicas para afrontar el aumento al salario mínimo para el 2020, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Veracruz, José Antonio Mendoza.



Por ello, anticipó el cierre de algunas industrias ante la imposibilidad de cumplir con esta medida, la cual consideró que no se analizó de manera profunda antes de ser aprobada por el Gobierno Federal.



Mendoza afirmó que será una situación que no podrá sostenerse, por lo cual la crisis económica del sector se verá reflejada en enero.



"La situación no está ahorita para los aumentos, creo que no fue estudiado bien porque tenemos una situación de cero crecimiento, las inversiones no se han dado. Probablemente, no tanto despidos pero sí hasta desaparición de empresas porque la situación está crítica; (..) en los primeros días del año se va a manifestar esta situación", señaló.



El representante del sector empresarial lamentó que se haya determinado esta medida de ajustar a 123 pesos el salario mínimo porque si bien todo el sector se verá impactado, la mayor problemática se concentrará en las pequeñas y medianas empresas.



Consideró que debió considerarse que este año no hubo crecimiento económico y los más de mil 700 aflialiados a la CANACO en Veracruz se verán afectados.



“Todas las empresas en general estan sufriendo porque no hay crecimiento, que no hay una economía abundante y que esto redunda en que probablemente haya despidos. En general, todos están reportando que la situación es crítica”.



Este periodo vacacional fue bueno, pero sólo para cerrar el año, porque el arranque del 2020 será difícil.