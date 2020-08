Según CNOP, “hoy en día el PRI es una opción fuerte”

El ahora secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), en Veracruz, Adolfo Ramírez Arana, dijo respeto a las posibles alianzas en el próximo proceso electoral que, como sector, están de acuerdo en que se formen y si no es así, continuarán trabajando como PRI.



"El PRI ha dicho que no está cerrado a las alianzas, creo que todavía no es tema. Nosotros, como sector, estamos de acuerdo en que pueda haber alianzas si las hay y si no, los priistas estamos listos para trabajar".



El exdiputado local aseguró que la ciudadanía se está sumando nuevamente al PRI, pues el partido que hoy gobierna está decepcionando a la población.



"Hoy en día, el PRI es una opción fuerte, con un Comité Ejecutivo Nacional trabajando a lo largo y ancho del Estado. En el Estado, el PRI se está fortaleciendo".



Enfatizó que los malos del PRI ya se fueron y los nuevos están preparados y con "amor a la camiseta".



"Nos preparamos para tener a los mejores candidatos para tener a los mejores gobernantes, ya no nos podemos dar el lujo de quedarle mal a la gente. Hoy vemos que Morena está actuando mal", finalizó.