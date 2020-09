Según Diputados de Veracruz, no bajaron su salario pero sí su “estilo de vida”

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, reconoció que no han cumplido con la promesa de reducir formalmente el salario a diputados locales, aunque justificó que sí han bajado “su estilo de vida”.



En entrevista luego del homenaje del Congreso del Estado a Miguel Hidalgo y Costilla, anunció que el Poder Legislativo alista un recorte a su presupuesto 2021 ante los problemas económicos ocasionados por la pandemia del COVID-19.



Sin embargo, prefirió no detallar si dicho ajuste implicará reducir la dieta o salario de los legisladores.



“Es una promesa, pero lo que sí puedo decir es que hay veces que no es la reducción del salario, sino la administración y la vida que llevaban antes los diputados”, declaró.



Añadió que anteriormente el Congreso del Estado gastaba 13 millones de pesos anuales en galletas, refrescos y café, “en donde había una fuga de dinero”.



Agregó que los legisladores también optan por donar su dieta o salario íntegro, pero también proyectan plantear a la Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) en 2021 un recorte el presupuesto total.



“Tenemos que analizarlo con el secretario de Finanzas; del lado de nosotros y yo como presidente de la Junta de Coordinación Política sí estoy dispuesto a una reducción en el Congreso del Estado”, refirió.



Añadió que sí es posible recudir el salario de los legisladores, aunque no dio un dato concreto.



Finalmente argumentó que hay un candado legal para reducir el presupuesto respecto al ejercicio anterior, aunque la contingencia sanitaria obliga a implementar la medida.