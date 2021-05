Según Directora del Metro, no había ni un reporte de riesgo

La directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía Soto, informó que la empresa francesa TCO está contratada desde el 2016 para conservar las condiciones de operación de las instalaciones fijas de la línea, trabajo que realiza todas las noches, los 365 días del año y no identificó afectaciones.



Asimismo, comentó que a finales de 2019 se realizó un estudio del comportamiento estructural y geotécnico del Viaducto Elevado de la Línea 12 realizado por la empresa Ingeniería, Servicios y Sistemas Aplicados; la cual obtuvo el contrato por invitación restringida y los resultados no representaron ningún riesgo en la operación.



Posterior al sismo de junio de 2020, conforme al protocolo, se llevó a cabo otra inspección al Viaducto Elevado y el resto de los viaductos elevados del Metro, y tampoco presentaba riesgos.



Al preguntarle si habían identificado que la parte que cayó se veía ligeramente pandeada, como se observa en imágenes satélitales, la funcionaria comentó que no.



“No hay esa información, no es verídica, gracias”, comentó.



EL UNIVERSAL informó que desde octubre de 2017, un mes después del 19S, vecinos de la zona se manifestaron y cerraron la circulación vial para hacer notar a las autoridades su temor por un posible colapso de la estructura tras el reblandecimiento de la zona y la caída de escombros de la estructura.