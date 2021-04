Según encuesta, ciudadanos ven alto riesgo de contagios COVID en elecciones

La última encuesta MITOFSKY “Elecciones 2021 y Coronavirus” arrojó que existen opiniones divididas respecto al riesgo de contagio, aunque la mayoría (48.2 por ciento) cree que las posibilidades de contraer COVID-19 durante las próximas elecciones es alto o muy alto, esto frente al 44.1 por ciento que opina que este peligro es bajo o muy bajo; el 7.7 por ciento restante no se decantó por ninguna opción.Asimismo, ante la presente contingencia sanitaria, un 57.2 por ciento de los encuestados considera que es seguro para los ciudadanos que las elecciones se realicen el próximo 6 de junio, un 31.5 por ciento considera que no es seguro debido al riesgo de contagios y un 11.3 por ciento no sabe.La actividad política más rechazada por la población durante el próximo proceso electoral son los mítines públicos de candidatos y partidos, ya que el 82 por ciento está en contra de su organización, solamente el 10.6 por ciento aprueba su realización y el 7.4 por ciento no se decantó por ninguna de las dos opcionesCabe destacar que, en medio de esta pandemia, el 69.6 por ciento de los encuestados no está de acuerdo con que se permitan realizar entregas de apoyos por parte de los partidos y candidatos, el 11.8 por ciento no sabe y el 18.6 por ciento está a favor. La mayoría también se opone a las visitas a domicilio que realizan partidos y candidatos (77.5 por ciento), un 17.9 por ciento está a favor y solamente el 4.6 por ciento dijo que no sabe.Ante la pregunta “En algunos estados ya iniciaron las campañas políticas y en otros están a punto de iniciar, ¿qué tantas ganas tiene de ir a votar en junio de este año?”, el 56.2 por ciento manifestó que tiene muchas ganas de participar en las elecciones, el 25 por ciento aseguró que regular, el 7.4 por ciento dijo que pocas ganas y el 10.4 por ciento indicó que no tiene ganas de votar.Finalmente, una gran mayoría (83.5 por ciento) de los encuestados dice saber por qué partido va a votar y manifiestan que no cambiarán de opinión. Asimismo, un 13.2 por ciento refiere que puede cambiar de opinión o no ha definido por qurefiere que ra do por qupiniestan que no cambiarleccionesicontagio, ya que el 48.2 por ciento cree que las posibilidades de contraer COVIDé partido votará, por lo que están esperando las campañas, y el 2.6 por ciento asegura que no votará.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund