Según Evangélicos, bodas gay no debieron ser prioridad para Gobierno

Mientras la sociedad se encuentra lacerada por la problemática económica y la inseguridad, entre otros puntos, el Gobierno tiene como agenda la ideología de género y el nuevo modelo educativo, criticaron pastores evangélicos de Orizaba.Los pastores, encabezados por René Olivares Contreras, explicaron que para ellos pasan cosas aberrantes, como es dar preferencia a temas que no sólo no son prioritarios para la sociedad, sino que incluso afectan a la familia, como es el que se puedan celebrar en Orizaba y el estado matrimonios entre personas del mismo sexo y se den conferencias "para adoctrinar en ideología de género a niños y jóvenes".Señalaron que otra situación que les preocupa es que una Diputada promueve que los padres de familia pierdan la patria potestad si llevan a sus hijos a terapia de conversión, lo que es una persecución y atenta contra la libertad religiosa.En materia educativa, resaltaron que los cambios que hoy se pretenden buscan eliminar las evaluaciones, por ejemplo, lo que demerita las capacidades de quienes estudian.Resaltaron que mientras esas son las prioridades en los gobiernos y Congresos, la sociedad atraviesa por una crisis económica y de inseguridad a la que no se le ve fin, por lo que a eso se deberían abocar a las autoridades, para darle estabilidad económica y seguridad a la población.