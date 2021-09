Según Federación, 29 menores han muerto por COVID en el estado de Veracruz

La Secretaría de Gobernación Federal y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) reportan oficialmente la muerte de 29 niños, niñas y adolescentes veracruzanos durante lo que va de la pandemia.Los menores que dieron positivos a la enfermedad suman mil 104 en Veracruz, de los cuales 283 tienen edades de entre 0 a 5 años; 224 de 6 a 11 años y 597 entre 12 a 17 años.En cuanto a las defunciones, 18 muertes han sido de menores en la primera infancia, es decir entre los 0 a los 5 años; 4 de los 6 a los 11 años y 7 de los 12 a los 17 años de edad, según los datos aportados por la Secretaría de Salud Federal.El último menor fallecido por el virus en la entidad tenía 13 años y era originario del municipio de Soconusco. Además, padecía neumonía y obesidad al momento de su muerte y fue atendido por la Secretaría de Salud del Estado.En el puerto de Veracruz también falleció un menor de 0 años en un hospital de la Secretaría de Salud del Estado. El pequeño tenía neumonía e hipertensión.En el municipio de Acayucan también se reportó la muerte de una niña de 0 años, quien fue atendida por la Secretaría de Salud del Estado y padecía neumonía como padecimiento adicional.Otro menor de 16 años falleció en el municipio de San Andrés Tuxtla, quien fue atendido por la Secretaría de Salud del Estado y padeció neumonía como padecimiento adicional.Otra niña que ha perdido la lucha contra el COVID-19 era originaria de Las Choapas, tenía 7 años y fue atendida por la Secretaría de Salud, registrando neumonía como padecimiento adicional.Una recién nacida en el Municipio de Martínez de la Torre también murió a causa de la enfermedad. En este caso la menor registró como padecimiento adicional un cuadro de neumonía y también fue atendida por la Secretaría de Salud.En el municipio de Tempoal falleció una niña, quien no cumplió el año de vida y tenía problemas cardiovasculares. Igualmente ella fue atendida por la Secretaría de Salud estatal.En Tuxpan murió una niña de 10 años, aunque en su caso fue tendida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ella padecía neumonía, inmunosupresión y otra enfermedad no especificada.En el municipio de Álamo Temapache se registró la muerte de otra menor de un año, quien fue atendida por la Secretaría de Salud del Estado y no tenía padecimientos adicionales.En Córdoba, según la información actualizada, una niña de 14 años falleció a causa del virus y en su caso la adolescente fue atendida en el IMSS pero no registró padecimientos adicionales.Otra niña que no había cumplido el año de edad murió a causa del virus en el puerto de Veracruz. Ella padecía hipertensión y fue atendida por la Secretaría de Salud Estatal.En Coatzacoalcos un adolescente de 17 años, atendido por el IMSS, falleció por el virus y no padecía ninguna otra enfermedad.También se registró la muerte de un niño en el municipio de Ixhuatlancillo, quien tenía 15 años y fue atendido por la Secretaría de Salud del Estado, reportando otras enfermedades como neumonía, problemas cardiovasculares, obesidad y problemas renales crónicos.En Huatusco, un bebé recién nacido falleció por el virus, siendo diagnosticado por neumonía. Él fue atendido por la Secretaría de Salud del Estado.En Ixtaczoquitlán un bebé de un año, atendido por la Secretaría de Salud del Estado, murió de COVID-19, aunque también fue diagnosticado con neumonía.En Córdoba una menor de 0 años falleció tras ser atendida por la Secretaría de Salud del Estado. Ella tenía neumonía.En Ixhuatlancillo un bebé de menor de un año murió siendo atendido por la Secretaría de Salud del Estado. Él padecía neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras enfermedades.En Gutiérrez Zamora un menor de 3 años murió por el virus, tras ser atendido por la Secretaría de Salud. En su caso, el menor no fue diagnosticado con ningún otro padecimiento.En Veracruz puerto otra menor de 17 años falleció por COVID-19, siendo diagnosticada con neumonía como padecimiento adicional. Ella fue atendida por la Salud Estatal.En Tuxpan una niña de 11 años falleció por Coronavirus, tras ser atendida en el IMSS. Ella no padecía ningún otro padecimiento diagnosticado.En Medellín de Bravo un menor de 16 años falleció tras dar positivo al virus, aunque también padecía neumonía y obesidad; fue atendido por la Secretaría de Salud.En Tantoyuca un niño de 2 años falleció por COVID-19, aunque también fue diagnosticado con neumonía. En su caso la atención médica la brindó la Secretaría de Salud.En Tierra Blanca un bebé murió tras contraer el virus. El niño también padecía neumonía y fue atendido por la Secretaría de Salud.En Ayahualulco una menor de 3 años murió por COVID-19, quien además padecía inmunosupresión, entre otras enfermedades no especificadas. Fue atendida por la Secretaría de Salud.En Coatzacoalcos una niña de 7 años falleció tras ser diagnosticada con COVID y ser atendida por la Secretaría de Salud; ella padecía asma.En Veracruz puerto un niño de un año murió tras ser diagnosticado positivo a COVID-19, presentando un cuadro de neumonía y siendo atendido por la Secretaría de Salud.En Martínez de la Torre una niña de un año murió tras contraer el virus. Ella padecía otras enfermedades, así como un problema renal crónico y fue atendida en el IMSS.En Córdoba una menor de 4 años falleció por COVID-19. Fue atendida por el IMSS y no presentaba ninguna otra enfermedadLa información expone que un menor de un año murió en Xico, sin padecimientos adicionales, tras ser atendido en el IMSS.