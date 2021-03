Según Mario Delgado, lo “engañaron” y terminó en cursos de secta estadounidense

El presidente nacional de MORENA, Mario Delgado, fue discípulo de la secta estadounidense NXIVM, cuyo líder fue condenado a 120 años de prisión por explotación sexual y pornografía infantil, de acuerdo con información revelada por el portal AnimalPolítico, que documentó pagos realizados por el Delgado para pertenecer a la “Sociedad de Protectores” de la organización.



De acuerdo con la información, dentro del Programa de estudios de la Sociedad de Protectores al que perteneció el Presidente de MORENA, se resumían las enseñanzas de Keith Raniere sobre virilidad y control sobre las mujeres, señalando que “cuanto más fuerte es el hombre, más mujeres puede controlar”, “los hombres controlan al mundo y las mujeres están subordinadas a los hombres” o “las mujeres actúan como princesas, pero cuando no escuchan lo que les gusta se convierten en bebés histéricos que no pueden manejar la verdad”.



Los pagos realizados por Mario Delgado para pertenecer a la organización habrían sido realizados en el año 2016, de acuerdo con la copia de los recibos de los depósitos realizados por el Presidente Nacional de MORENA, en poder de AnimalPolítico.



En octubre de 2020, Keith Raniere fue sentenciado por un Juez Federal de Nueva York a 120 años de prisión por los delitos de tráfico sexual, extorsión y pornografía infantil, por haber utilizado a la organización NXIVM para someter mujeres a esclavitud sexual, llegando incluso, a marcar mujeres con sus iniciales con un hierro ardiente.



Acepta que participó en cursos de secta



En respuesta a los señalamientos, el Presidente Nacional de MORENA reconoció haber tomado cursos de NXIVM, añadiendo que asistió “de buena fe” en busca de mejorar su capacitación personal.



“Asistí a un programa de gestión de liderazgo y éxito corporativo de una institución a la que asistían miles de personas de todo el mundo. En México, antes de mi participación, ya habían asistido y recomendaban dicho programa políticos, famosos periodistas y líderes de opinión”, publicó Delgado por redes.



Asimismo, se dijo víctima de una estafa por parte de NXIVM pues, al momento en que acudió a los cursos, se desconocía totalmente la implicación de la organización y sus líderes en hechos delictivos, por lo que se dijo “engañado para tomar un curso”.



Finalmente, Delgado acusó que la revelación de su vínculo con la organización NXIV forma parte de la “guerra sucia de la derecha”.



“En medio de la guerra sucia de la derecha no es casualidad que surja esta nota, misma que asegura que no hay evidencias en un tema tan delicado. Existe una enorme diferencia entre haber sido engañado para tomar un curso y haber participado en una red criminal”.



Recientemente, el liderazgo de MORENA ha sido cuestionado por grupos feministas por elegir como candidato a Gobernador de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, sobre quien pesan denuncias formales por violación y abuso sexual.