Según MC, no buscarán alianzas para elecciones de 2021

El Movimiento Ciudadano en Veracruz irá sin alianzas para el próximo proceso electoral, afirmó el dirigente del Comité Estatal, Sergio Gil Rullán, afirmó que ya se definió que para el 2021 no se unirán a otro partido.



Aseveró que van a ir por candidaturas de ciudadanos que busquen recuperar la grandeza de Veracruz y no simulaciones políticas como las que se vive con la mayoría de diputados emanados de MORENA en la Legislatura del Estado.



"Nosotros no vamos a estar sumando membretes, nosotros vamos como Movimiento Ciudadano y vamos a sumar ciudadanos, nosotros ya lo votamos en el Consejo, vamos a construir con la gente que quiere a Veracruz".



Al encabezar, en Veracruz, una reunión de diputados locales y federales del MC con alcaldes veracruzanos para gestionar recursos debido al recorte de participaciones y eliminación de subsidios municipales, reprochó que se esté rezagando a los presidentes municipales de partidos de oposición.



Gil Rullán precisó que el Gobierno Federal y el Estado está dejando prácticamente solos y sin recursos a los municipios.



"Ante la lejanía o centralismo que está queriendo generar este Gobierno Federal, al retirar a los alcaldes, los está olvidando al pie, nosotros vamos a fortalecerlos", señaló.



En Veracruz, se reunieron 7 alcaldes de Movimiento Ciudadano para solicitar a los legisladores de su partido se gestionen recursos en materia de seguridad y salud.