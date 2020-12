Según Mitofsky, alianzas entre partidos políticos no agradarían a mexicanos

Desde hace meses, los partidos políticos empezaron a perfilar sus alianzas de cara al proceso electoral federal para renovar las 500 diputaciones al Congreso de la Unión; no obstante, estas coaliciones parecen no agradarle a la mayoría de los mexicanos, según una reciente encuesta de la casa Mitofsky.Según el sondeo aplicado del 4 al 6 de diciembre, de mil 200 ciudadanos mayores de 18 años residentes en todo el territorio nacional, el 52.7 por ciento rechaza un frente opositor integrado por los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD); frente a un 27.8% que sí lo aprueba y un 19.5% que prefirió no opinar.Con relación al frente oficialista, que estaría conformado por los Partidos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), el 44.2% de los encuestados expreso que era poco o nada probable que votara por éste; mientras que el 36.1% dijo que sí lo haría y 19.7% decidió no contestar.Si la alianza es sólo entre el PRI y PRD, el rechazo aumenta al 56.9% y la preferencia de votación disminuye al 20%, al tiempo que el 23.1% se reservó su opinión.La encuesta de Mitofsky revela también que el 41.4% considera que el PAN, PRI y PRD no deben aliarse en 2021 porque sus ideologías son opuestas; el 17.1% manifiesta que sí para evitar que gane MORENA; pero el 41.5% no contestó.En cuanto a la “preferencia bruta”, el sondeo muestra que si hoy fueran las elecciones a diputados federales, el 31% lo haría por el abanderado de la alianza oficialista; el 19.7% por el frente opositor; el 2.7% por Movimiento Ciudadano (MC); el 9.6% por otro y el 37% calló su intención electoral.La “preferencia efectiva”, que elimina el 37% que no declara, sitúa a MORENA-PT-PVEM en el primer lugar de preferencia en las elecciones con 49.2%; seguido por el 31.3% para PAN-PRI-PRD; 4.3% para MC y 15.2% para otro candidato/instituto político.Respecto a la opinión ciudadana hacia los partidos, el 34% tiene una opinión buena de MORENA y el 26.6% mala; el 17.9% opina positivamente del PAN y 40.5% lo contrario; el 13.7% ve con buenos ojos al PRI y 49.2% no; el 8.7% tiene una opinión buena del PRD y 36.4% mala; 8.6% expresa una opinión positiva de MC y el 34% mala; el 8.4% ve bien al PT y el 33.2% mal y sobre el PVEM el 6.9% tiene una opinión buena y el 38.7% mala.En diciembre de este año, según dicha casa encuestadora, el 27.5% se identifica más con el Movimiento de Regeneración Nacional; el 13.1% con Acción Nacional; el 9.3% con el Revolucionario Institucional, el 2.3% con Movimiento Ciudadano; el 2.1% con el de la Revolución Democrática; el 1% con el del Trabajo y el 0.9% con el Verde Ecologista de México.Finalmente, se revela que el 46.8% de los encuestados nunca votaría por el PRI; el 37.1% por el blanquiazul; el 27.5% por el “Sol Azteca”; el 23.9% por MORENA; el 22.7% por MC; el 21.3% por Redes Sociales Progresistas (RSP); el 21.2 por el Verde; el 20.8 por Encuentro Solidario (PES); el 20.1% por el PT y el 20% por Fuerza Social por México (FSM).