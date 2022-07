Según MORENA, ciudadanos pagaron por los espectaculares a favor de Nahle

El delegado estatal en funciones de presidente de MORENA en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, aseguró que el partido no ha destinado recursos para los espectaculares en los que se agradece a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, la construcción de la refinería Olmeca de Dos Bocas, en Tabasco.En entrevista telefónica afirmó que son "expresiones ciudadanas" hacia la integrante del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador."Estas expresiones no vienen del partido, son expresiones ciudadanas respecto a la inauguración de la primera etapa de la refinería y claro está que los compañeros y compañeras que simpatizan con la Secretaria de Energía y que aprueban y apoyan este proyecto energético del Presidente, se expresan voluntariamente y de acuerdo con sus posibilidades para externar este agradecimiento a este trabajo y a la persona que lo está encabezando", manifestó.Ramírez Zepeta descartó el uso de recursos públicos para la promoción de Nahle, ya que aclaró que en época no electoral o de campaña el partido no dispone de recursos para este fin."Solamente se aprueban cuando son campañas pero ahorita no hay campaña. Entonces estoy seguro que son expresiones ciudadanas que no tiene nada que ver con recursos públicos", mencionó.El líder de MORENA en Veracruz acotó que desconoce el origen de este apoyo, por lo que acotó que corresponderá a los que financiaron los promocionales dar a conocer el motivo que los llevó a ello."Los que están haciendo esta expresión tendrán que decirlo pero como es de manera personal, pues no tienen ninguna obligación para hacerlo", aclaró finalmente el líder morenista.