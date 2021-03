Según PAN Municipal de Xalapa, irán solos por Alcaldía, sin alianza

El Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), en Xalapa, anunció que irán solos por la Alcaldía de Xalapa, al ser decisión de la militancia.



"La militancia del Partido Acción Nacional dijo sí a la alianza Va por México a nivel federal y estatal pero a nivel municipal la decisión de la militancia fue no a esa alianza. Tenemos el mandato de la militancia de Xalapa, que sí vamos solos", dijo el presidente del CDM PAN, Martín Espinoza Roldán.



Aseguró que el PAN en la ciudad está listo para la campaña y existen las condiciones para triunfar por primera vez en la Capital del Estado.



"Hoy por hoy es la fuerza política capaz de vencer a un Gobierno que ha resultado ocurrente, de oídos sordos y sin un plan de trabajo. Acción Nacional es la fuerza política capaz de vencer a este partido político, sea quien sea su candidato. En el PAN tenemos un candidato competitivo y una propuesta de gobierno humanista y de desarrollo, que está abierta a todos los sectores de la sociedad”.



Respecto a lo que manifestó el diputado local Omar Miranda Romero, sobre que la colación no se ha concretado por caprichos de algunos candidatos, Espinoza Roldán dijo no estar de acuerdo con lo dicho por el legislador, pues son decisiones de la militancia.



"Mi respeto al diputado Omar Miranda pero en ese sentido no comparto, o no sé quién diga que son caprichos, porque la militancia del PAN ha tomado la decisión de ir solos en esta próxima elección que se avecina", concluyó.