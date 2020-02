Según PC Estatal, hay más ahogamientos en pozas, ríos y lagunas, que en playas

Un aumento en la incidencia de decesos por ahogamiento en cuerpos de agua y no en playas, reportan las estadísticas de la Secretaría de Protección Civil correspondientes a los periodos vacacionales de 2019.



En ese sentido, la titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, enfatizó en la necesidad no sólo de ampliar la cobertura de la vigilancia de pozas, ríos y lagunas por parte de las unidades de Protección Civil.



Ello requería asignar a más personal de los municipios a tales tareas, por lo anterior, la titular de la dependencia emitió dicho exhorto a los Ayuntamientos como medida preventiva de cara a las vacaciones.



"Por eso, exhortamos a que mucho más personal del Ayuntamiento nos ayude a tener cobertura con sus planes para atención establecidos", dijo la funcionaria estatal.



Indicó que se han realizado reuniones con los Ayuntamientos y las direcciones de Protección Civil de cada municipio, a modo de abordar el tema de la Semana Santa 2020.



"Estamos trabajando duramente por instrucciones del Gobernador en el tema de Semana Santa. Ya hemos tenido reuniones en el Norte del Estado; nos reunimos en Tamiahua con los municipios de la zona norte y aprovechamos una capacitación en Poza Rica para reunir a las unidades municipales en la parte más baja (de la zona norte): Papantla, Tecolutla y la zona de Martínez de la Torre", dijo.



Indicó que esta acción se realiza de manera preventiva y se exhorta a los municipios a instalar sus Consejos Municipales previo a la temporada de Semana Santa.



"Estamos trabajando con los Directores Municipales (de Protección Civil), ya tenemos el cien por ciento de los consejos municipales instalados en el Estado en esta administración, sin embargo, pedimos que estén activos para la Semana Santa", abundó.



Sin embargo, observó que los municipios requieren ampliar la vigilancia de bañistas en cuerpos de agua dulce, debido al incremento en la estadística por fallecimientos por inmersión.



"Y podamos trabajar también puntos que no estaban establecidos en el programa, que eran los cuerpos de agua de ríos, lagunas y pozas; y la atención se daba en playas y a partir del análisis de las estadísticas del año pasado, la incidencia subió en playa sino en zonas donde no hay cobertura", afirmó.