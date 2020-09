Según PRD, se “reprimió” a feministas de Xalapa con operativo policiaco

La Secretaria de Igualdad de Género del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miriam Lagunes Marín, negó que en las protestas a favor de la interrupción legal del embarazo del pasado lunes 28 participaran “grupos infiltrados”.



Abundó que en todo caso, es mayor el hartazgo de las mujeres en defensa de sus derechos y no representan ataques específicos al Gobierno.



"Nunca habíamos visto el despliegue policiaco y nunca había un cuerpo de granadero tan nutrido y en Xalapa no se había visto tanta represión policial ni cuando habían venido grupos de choque", dijo.



Dijo que la contención policial del pasado lunes es reprobable dado que cuando la mayoría de las mujeres acuden a la Fiscalía a presentar denuncia por violencia de género, las medidas de protección que se deben implementar no son inmediatas.



"Y cuando las ponen las patrullas se dan la vuelta cada tanto y no le dan seguimiento a la carpeta de investigación, ¿por qué lo digo? Porque ese día vimos tanta policía y nos dijimos 'se puede o no se puede', entonces de qué se trata, cuál es el pretexto ahora".



Dijo que como marchista en las protestas a favor de la interrupción legal del embarazo, si notó la excesiva intervención de la Policía.



Expresó el apoyo y respaldo a las manifestantes, a modo de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.