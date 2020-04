Según Protección Civil, xalapeños llenan pescaderías por temor a desabasto

El director de Protección Civil Municipal, José de Jesús Vargas Hernández, aseguró que el caos que se generó por parte de xalapeños en la zona de las pescaderías, cerca del mercado La Rotonda, fue por el temor a un posible desabasto.



"La gente no estaba cumpliendo las medidas porque piensan que el producto se va a acabar y no habrá para todos. Y se les dijo que el abasto lo hay y pueden estar seguros que las tiendas cuentan con el producto".



En ese sentido, mencionó que de no acatar las recomendaciones que se les hicieron y si la problemática continúa en los próximos días, se tendrá mayor restricción en los establecimientos.



"Si mañana vemos que no hay esa seguridad, vamos a estar bloqueando a los negocios hasta que no se meta el orden. No es difícil, sólo es de concientizar a la población".



Así también, solicitó que los ciudadanos no acudan a realizar las compras con toda la familia y que acaten de manera urgente las indicaciones de las autoridades sanitarias.



Cabe resaltar que desde temprana hora, cientos de familias acudieron a comprar pescados y mariscos sin tener las medidas ante la pandemia del COVID-19, por lo que autoridades municipales tuvieron que acudir a poner orden.