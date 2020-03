Según Secretaria de Turismo, sólo hay una playa cerrada en Veracruz

La secretaria de Turismo del Estado de Veracruz, Xóchitl Arbesú Lago, aseguró que hasta la fecha sólo el municipio de Tecolutla ha cerrado el acceso a playas a los visitantes que vienen de otros estados ante la pandemia por el coronavirus."Hasta ahorita solamente tengo el dato del municipio de Tecolutla que ha tomado algunas decisiones fuertes respecto a no permitir la entrada de automóviles o de personas que vienen fuera del Estado".Esto aunque desde hace un par de días, el Ayuntamiento de Tamiahua también había anunciado que cerraría el paso a sus playas . Asimismo, en Boca del Río, aunque no está prohibido el paso, guardavidas tienen la instrucción de dispersar a quienes lleguen o bien, invitarlos a que se retiren para evitar aglomeraciones, además de que se restringió el comercio Al respecto, la funcionaria señaló que estás determinaciones son decisión de los presidentes municipales, por lo que como autoridades estatales los están asesorando en tomar las medidas adecuadas."La idea es decisión de los Ayuntamientos, de los Alcaldes, pero estamos tratando de dar toda la asesoría y el apoyo necesario para que tomen una decisión adecuada en cuanto al tema de salud, pero también que no afecte tan drásticamente el tema económico".Así también, mencionó que varios munícipes ya se han acercado para consultar y manifestar las medidas sanitarias que pudieran tomarse en los próximos días."Sí se han acercado. De hecho estaré viajando, hasta que el tema lo permita, en todo el Estado para atender a Alcaldes y municipios que así lo requieran. Hasta ahorita sólo tenemos reporte de Tecolutla".Respecto de los eventos masivos, la funcionaria dijo que aproximadamente 21 eventos que se tenían previstos en el World Trade Cebter, fueron pospuestos y cancelados."Estamos trabajando en la política de que no se cancele, sino que se pospongan. Eventos como Salsa Fest, como Cumbre Olmeca, también están en espera", finalizó.