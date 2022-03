Según SIPINNA, Xalapa tiene menos niños en la calle; 120 trabajan en cruceros

La secretaria ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Mercy Pérez Arévalo, afirmó que la presencia de menores de edad en los cruceros realizando actividades comerciales ha disminuido en esta época, encontrándose por ahora entre 100 y 120 infantes."Los tiempos son muy cambiantes, ahorita durante estos meses no hemos tenido casi población chiapaneca, que es importante en cuanto al número de personas que están en los cruceros, donde existen altos riesgos para su seguridad. Es lo que estamos revisando", afirmó.Por lo anterior, dijo que la cifra de menores en los cruces vehiculares de la ciudad es mucho menor que en épocas anteriores, debido a que todavía no han arribado niños provenientes del Estado vecino del sur."A lo largo de todo el año tratamos más o menos a 300 niños, no todos al mismo tiempo, no todos en el mismo lugar, ni en el mismo momento; ahorita están alrededor de 100 o 120 que están en los cruceros, los chiapanecos no han llegado o están por llegar", acotó.Pérez Arévalo reiteró que no todos llegan al mismo tiempo, porque algunos vienen sólo por unos días y otros por una temporada o semanas.También comentó que más que retirar a los niños de las calles, se está promoviendo la mediación y trabajo conjunto con la Procuraduría Municipal de Defensa del Menor, para seguir procesos de restitución de Derechos de los pequeños que se dedican a actividades comerciales en la vía pública."La meta evidentemente es progresar en ese retiro paulatino, siempre y cuando las condiciones sean mejores para ellos, darles seguimiento educativo; creo que es una parte importante que las niñas y los niños se encuentren todos o la gran mayoría en las escuelas", precisó.La titular del SIPINNA Xalapa concluyó recordando que en la administración municipal de Hipólito Rodríguez Herrero, en la que también desempeñó este mismo cargo, se lograron sacar de las calles a 27 niños residentes de esta Capital Veracruzana.