Según Superdelegado, veracruzanos se regresan de EU por los apoyos de AMLO

Los veracruzanos que trabajan en Estados Unidos se están regresando a la entidad debido a la confianza que están generado los apoyos que el Gobierno Federal está otorgando a la gente, a través de programas como Sembrando Vida.



El delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo que efectivamente las remesas enviadas desde Estados Unidos al país se han incrementado en más de un 50 por ciento, pero muchos paisanos están regresando a su país de origen.



En entrevista, dijo que no tenía un número preciso del número de ciudadanos veracruzanos que se están regresando, pero es verdad que la gente no quiere irse y dejar a su familia y su cultura.



"Ciudadanos que están viviendo en Estados Unidos, están optando por venirse a vivir a nuestro país cuando conocen programas como el de Sembrando Vida, el cual también es un programa muy importante", destacó.



Refirió que dicho programa está diseñado para que la migración sea una decisión propia, de oportunidad propia y que no sea un motivo forzado migrar, por una necesidad de empleo.



Huerta refirió que en las administraciones estatales pasadas hubo un grave problema y alrededor de un millón de veracruzanos migró hacia la Unión Americana.



"No tenemos un dato preciso pero lo que sí sabemos es que se han incrementado las remesas del exterior al país en más del 50%, se incrementa la subsistencia de muchos veracruzanos, muchos se están regresando, se está generando este repliegue porque hay confianza en un gobierno que cumple la ley y que atiende a los ciudadanos", aseguró.



Aclaró que no quiere decir que les vaya mejor que en Estados Unidos, sino que nadie quiere irse de su cultura, de su familia y de su arraigo, por ello recalcó que no debería haber ningún lugar del mundo en donde alguien tuviera que emigrar y dejar su tierra por falta de oportunidades.