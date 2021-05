Integrantes de la Asociación de Transportistas de Veracruz (ASTRAVER) advirtieron que seguirán luchando para que no entre Uber a algún municipio de la entidad.



Afirmaron que dicha empresa genera “terrorismo”, secuestros, violaciones y trata de personas.



En rueda de prensa, a nombre de ASTRAVER, Jorge Ramos dejó en claro que se debe respetar la Ley 589, que mandata que todo transporte público debe ser concesionado.



“Y hablando de transporte en la modalidad de urbanos, taxis, mixto rural, materialista están debidamente señalizados y en el tema del taxi monocromáticos con el número progresivo, los autobuses urbanos nombre de ruta, la ruta y una concesión del Estado; asimismo, dejar en claro que la tarifa es la que mandata la ley, la que nos pone el Gobierno del Estado y se respeta”.



Acompañado del vicepresidente de ASTRAVER, Alfonso Enríquez Boussart; el presidente nacional del Transporte Multimodal, Carlos Madrazo, y representantes del sector en los 212 municipios de la entidad, Ramos afirmó que los “verdaderos transportistas” van a seguir trabajando con el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.



Apuntaron que el mismo mandatario ya ha dicho que Uber es ilegal y que no ganó ningún amparo para operar en la entidad.



Al respecto, Carlos Madrazo afirmó que estas apps son ilegales en el Estado y todo mundo lo trata de politizar.



“En el país, estos carros particulares porque no son transporte público han generaron terrorismo, secuestro, trata de personas y más y México no es le excepción. Hay voces que quieren politizar el tema”.