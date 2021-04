Segunda dosis de vacuna antiCOVID, este jueves en Nogales

El delegado de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que este jueves inicia la aplicación de la segunda dosis de COVID-19 en Nogales, mientras que el fin de semana será en Fortín.



En al menos 30 municipios ya se concluyó la inmunización.



El llamado es para aquellos ciudadanos que no acudieron a la primera aplicación pues no podrán recibir el biológico, tendrán que esperar el llamado de las autoridades para poder recibirlo.



Mientras que a los municipios que no han llegado, exhortó a los alcaldes a evitar el protagonismo pues hay un plan de trabajo para cada lugar.



Asimismo, dijo que las personas deberán llevar el documento de la aplicación de la primera dosis de lo contrario no se les permitirá ingresar a los módulos.



Por otra parte, reconoció que hay personas que se negaron a vacunarse, algunos por su idiosincrasia, otros por la falta de transporte, pero habrá oportunidad para todos.