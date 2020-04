Segunda muerte por coronavirus en Veracruz es el caso de Emiliano Zapata

La Secretaría de Salud confirma la defunción del paciente en el municipio de Emiliano Zapata por Coronavirus, por lo que, al corte de las 19:00 horas de este viernes se contabilizan 35 casos positivos de COVID-19 en la entidad, entre ellos dos defunciones. Los casos sospechosos aumentan a 404.



Durante la conferencia de prensa que otorgan las autoridades de Salud para dar cuenta del desarrollo de la contingencia sanitaria por Coronavirus en Veracruz, se informó que han sido estudiados 676 casos y 237 resultaron negativos.



La jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, Dulce María Espejo Guevara, expuso que la cifra de positivos es de 35: 13 en Boca del Río, 10 en Veracruz, 3 en Poza Rica, 2 en Xalapa; uno en Perote, Ixtaczoquitlán, Fortín, La Antigua, Paso de Ovejas, Coatzacoalcos, así como Emiliano Zapata y Tlacotalpan, estos dos últimos registrados como defunción.



De estos 35 casos positivos, se da seguimiento a 444 contactos declarados.



Señaló también que hay 404 sospechosos, 233 mujeres y 171 hombres de entre 4 meses y 89 años de edad.



Este número se registra en 50 municipios del estado y se determinan de la siguiente manera: 162 en Veracruz, 62 en Xalapa, 25 en Boca del Río, 15 en Poza Rica, 13 en Medellín, 13 en Orizaba, 12 en Córdoba, 11 en Coatzacoalcos, 6 en Emiliano Zapata, 5 en La Antigua, 5 en Río Blanco, 5 en Alvarado, 4 en Actopan, 3 en Papantla, 3 en Martínez De la Torre, 3 en Las Vigas, 3 en Banderilla, 3 en Coatepec, 3 en Úrsulo Galván, 3 en Puente Nacional, 3 en Mariano Escobedo, 3 en Tezonapa, 3 en Tlacotalpan, 3 en Cosamaloapan, 3 en Minatitlán, 2 en Soledad de Doblado, 2 en Ixhuatlán del Café, 2 en Lerdo de Tejada, 2 en Ignacio de la Llave, 2 en Cosoleacaque.



Pánuco, Tuxpan, Tihuatlán, San Rafael, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Paso de Ovejas, Jilotepec, Xico, Jamapa, Cotaxtla, Chocamán, José Azueta, Camarón de Tejeda, Playa Vicente, San Andrés Tuxtla, Tres Valles, Jáltipan, Moloacan y Las Choapas con uno.



De estas 404 personas sospechosas a COVID-19, 43 están hospitalizadas y 361 con manejo ambulatorio y estables.



Durante la conferencia de prensa, los funcionarios reiteraron el llamado a la población a cumplir con la Jornada Nacional de Sana Distancia, así como llevar a cabo las medidas básicas de prevención: lavado frecuente de manos, estornudo de etiqueta, saludo a distancia y no salir de casa a menos que haya síntomas que ameriten atención médica.



Recordaron que es necesario suspender temporalmente actividades no esenciales; reprogramar, hasta nuevo aviso eventos de concentración masiva y cuidar de las personas adultas mayores, grupo altamente vulnerable.



Cabe mencionar que el Gobierno de Veracruz ha puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono 800 012 34 56, mediante el cual un equipo especializado estudiará los reportes y dictaminará si hay o no un posible caso.