Segundo día de paro en la Escuela de Bachilleres “Manuel Rincón” de Perote

Por segundo día consecutivo, el personal docente y de apoyo y asistencia a la educación mantienen tomada la Escuela de Bachilleres “Manuel Rincón” de esta ciudad, en protesta por la designación de la maestra Zita Roa Longui como directora de este plantel.



Por este motivo, los casi mil estudiantes que asisten a este centro educativo no han podido recibir sus clases, alargándose el periodo vacacional por este problema que fue ocasionado por la determinación de las autoridades de la Dirección General del Bachillerato al designar a una persona que no es bien vista por los trabajadores.



Y es que de acuerdo a lo señalado por los que allí laboran, refieren que la citada docente es muy problemática y ha generado un ambiente hostil entre el personal docente y de apoyo y asistencia a la educación.



Pero lo más grave del asunto, indicaron los inconformes, es que las autoridades de la DGB, encabezadas por Claudia Zamora Treviño, no respetó el escalafón, haciendo a un lado a maestros que llevan años esperando esta oportunidad y que se encuentran más capacitados para desempeñar el cargo, lo cual, al parecer, no les interesa a quienes están al frente de la dependencia señalada.



Por tal motivo, los agremiados a los sindicatos SUTSEM y SITEV, demandaron a las autoridades de la DGB la revisión de este caso y se considere para ocupar la Dirección de la escuela a otra persona que genere un ambiente de unidad y trabajo, lo cual no se tendrá con la profesora Zita Roa.



Sin embargo, la inconformidad de los trabajadores es más de índole gremial, toda vez que la citada mentora pertenece al Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SETEV), organismo diferente al que están agremiados los manifestantes.



De manera extraoficial, se dio a conocer que funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz se reunirían con los dirigentes de estas organizaciones sindicales para finiquitar el conflicto, el cual podría quedar resuelto en el transcurso de este jueves.



Mientras eso sucede, los alumnos ya perdieron dos días de clases, los cuáles difícilmente podrán reponerse, dado el programa de estudios que se tiene y que este tipo de situaciones no están contempladas dentro del mismo.