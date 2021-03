Segundo día de vacunación en Coatza lució sin grandes filas en módulos

Poca afluencia de personas se pudo apreciar este martes en los puntos de vacunación contra el COVID-19, comparado con la demanda que hubo el lunes en Coatzacoalcos.



Y es que en este segundo día de aplicaciones, las largas filas y las familias esperando bajo el sol para poder resultar beneficiadas ya no se hicieron.



Fue tan poco el movimiento que los adultos mayores incluso llegaban solos a los módulos.



"Vengo tranquila, es un bien para nosotros. Estaba preocupada la verdad, pero está excelente que no hay casi nadie. Sí tenía miedo, pero ya Dios dirá", dijo María del Carmen Promotor, de 61 años.



"Me parece magnífico que no haya filas porque ayer estaba larguísimo. No tengo de qué preocuparme, yo vivo aquí muy cerca y cuando vi que no había fila dije, voy a aprovechar", indicó Juan Sánchez Gómez de 74.



Esta vez fue tan poca la asistencia del grupo mayor de 60 años, que incluso en redes sociales las autoridades enviaron invitación a las familias a llevar a sus adultos mayores a recibir la inoculación.



Este martes las vacunas fueron dirigidas a quienes sus apellidos iniciaran con las letras: J, K, L, M, N, O, P y hasta la Q.



Será el miércoles 31 de marzo cuando concluya la vacunación en Coatzacoalcos beneficiando a aquellos que sus apellidos comiencen con las letras: R, S, T, U, V, W, X, Y y Z