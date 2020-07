Seguridad privada de Estación Migratoria de Acayucan denuncia abusos

Custodios de la Estación Migratoria de Acayucan acusan tratos indignos, abuso laboral y acoso sexual.



Más de 40 trabajadores de la empresa de seguridad privada Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. (SEICSA), adscritos a la Estación Migratoria de Acayucan, se manifestaron en el acceso principal de esta dependencia para denunciar presuntos abusos laborales y acoso sexual su comandante, Rosalino Fiscal Málaga.



Explicaron que la empresa llegó hace dos años a trabajar a la Estación y meses después de que firmaron contrato los comenzaron ha hostigar, acosar, castigar injustamente y han recibido un trato indigno.



Afirman que han laborado más de ocho horas sin que les paguen el tiempo extra, los mandan “a la parte alta” hasta por cuatro horas en pleno sol y sin permiso de bajar, ademas de que los jefes cometen abuso de autoridad contra los de menor rango.



Además, afirmaron que una trabajadora comenzó a ser acosada sexualmente y al no acceder a las pretensiones del Comandante, la empezó a castigar con trabajos más pesados.



Los elementos dieron a conocer que cuando se enteraron de la situación dieron parte al supervisor de la zona sur, Estanislao Rueda Salgado pero éste les negó la atención y no tomó en cuenta la acusación contra Fiscal Málaga.



Aunque ellos aceptan que por este movimiento van a ser despedidos, no están dispuestos a seguir viviendo este tipo de acoso por parte de sus superiores.