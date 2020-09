Seguro de vida institucional, respuesta de SEV ante la emergencia por pandemia

La pandemia del COVID-19 también ha tocado al magisterio veracruzano y sí, reconoce la Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Ariadna Selene Aguilar Amaya, “desafortunadamente estamos perdiendo maestros, estamos perdiendo personal administrativo”.Para no dejar desprotegidas a las familias de hombres y mujeres que han entregado su vida a la educación de los veracruzanos, la SEV mejoró y amplió desde noviembre de 2019 las condiciones del Seguro de Vida Institucional, que ahora beneficia a todos los docentes y personal administrativo y de apoyo a la educación con plazas, estatales y federales.Antes, refiere la funcionaria educativa, únicamente estaban asegurados los maestros y empleados federales con plaza. “Actualmente, con este esfuerzo que hace el gobierno del estado de Veracruz, generado por los ahorros que se hicieron, la buena administración financiera y gracias a la coordinación entre el Secretario de Educación Zenyazen Escobar García y el Secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, logramos tener este seguro de vida estatal”.Comenta que antes de la pandemia del COVID-19 se encontraron con muchos problemas de maestros que fallecieron por diversas circunstancias y los familiares no contaban con ningún recurso para poder subsanar esta pérdida, y luego, con el inicio de la pandemia, muchos docentes tenían dudas sobre si este seguro les beneficiaba en caso de fallecimiento por esta enfermedad.Añade, que por ello lanzaron una campaña estatal a través de las delegaciones, de la SEV y de las oficinas centrales para que todos los maestros conozcan los beneficios de este Seguro de Vida Institucional y actualicen los datos de sus beneficiarios.“En este caso, nos dimos a la tarea de buscar cuáles eran las alternativas y logramos que la empresa GNP que actualmente tiene la póliza de seguro, mejorara las condiciones”.Además de la cobertura de un siniestro, este seguro tiene otros beneficios, como el anticipo de la suma asegurada por enfermedades terminales, pago directo de gastos funerarios hasta por 25 mil pesos y doble indemnización por muerte accidental.El tiempo máximo de pago de siniestros, una vez documentado correctamente el expediente, es de 15 días hábiles.La suma asegurada es de 55 meses de salario, pero los docentes o el personal administrativo puede contratar una cobertura adicional de 68 meses, para lograr un total de 123.“Gracias al trabajo realizado logramos pasar de 40 meses de salario, del seguro anterior a 55 meses con esta nueva empresa. Pero no sólo esto, ellos tienen la posibilidad de potenciar también, de manera voluntaria, al trabajador que guste, pueden potenciar hasta 123 meses en totalidad, si ellos así lo desean”.“Esto es muy relevante, porque el trabajador va a tener la tranquilidad de que si algo le sucede, su familia está completamente asegurada, va a poder poner a los beneficiarios que guste”, indica la Oficial Mayor Ariadna Selene Aguilar Amaya.Es muy importante que los maestros y el personal administrativo o de apoyo a la educación actualicen los datos de los beneficiarios.Para ello, pueden ingresar a la página web http://rechum.sev.gob.mx para llenar el formulario y agilizar el trámite o llamar a los teléfonos de atención SEV: 228 841 7700, extensión 7086 y 7071 para personal estatal y 7228 y 7035 para personal federal.Los teléfonos de atención de la aseguradora GNP son 228 688 9491; 228 688 5205; 228 688 5559 y 228 688 5628.A través de un video subido a redes sociales, la Secretaría de Educación de Veracruz ha colocado un tutorial para el llenado en línea de los formatos que deberá imprimir y llevar (dos originales y una copia) a cualquiera de las 12 delegaciones, a las oficinas centrales o al Departamento de Administración para personal estatal, para validación, de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde.“Sí es importante que actualicen sus datos, para que su familia esté asegurada y que ellos estén tranquilos por cualquier circunstancia que pueda ocurrir”, refiere la Oficial Mayor.Ariadna Selene Aguilar Amaya insiste en la responsabilidad de todo el personal educativo para seguir las recomendaciones y cuidados de protección por la pandemia del COVID-19.La Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz insiste en que esta ha sido una de las respuestas del Gobierno del Estado de Veracruz que preside Cuitláhuac García Jiménez a la pandemia del COVID-19 que tantas vidas ha cobrado en todo el país.“El señor gobernador nos instruyó a todas las Secretarías a que atendiéramos la emergencia y en respuesta nos dimos cuenta que los maestros no estaban cobrando en su totalidad el seguro. Además, tenían la duda de si por la enfermedad de Covid podían cobrarlo y bueno pues esta es la respuesta y por eso es que estamos saliendo a los medios, el señor Secretario y una servidora”, expresa.“Sí es muy importante que todos se enteren que sí está cubierto dentro de la póliza el tema de enfermedad e incluso por muerte accidental está cubierto, como siempre y gastos funerarios por un monto de 25 mil pesos de manera inmediata con la aseguradora”.“Estos temas son los que nosotros detectamos que era lo que más pedían los docentes. Obviamente que la suma asegurada fuera mayor. Por eso pedimos una mejora. Fue una invitación a diferentes empresas con las que tuvimos explorando. Esta fue la que ofreció mejores resultados. También decirle a GNP que si no ofrece estos resultados o no hay una mejor oferta el siguiente año, pues la vamos a cambiar, aquí lo importante son los trabajadores”.“En lo personal estoy muy agradecida por la disposición del Secretario, del maestro Zenyazen y del maestro Lima, porque ellos se coordinaron y hubo una acción inmediata para poder realizar esto”.—Las pólizas que han estado bajo su responsabilidad ¿se han pagado completamente?“Se han pagado al cien por ciento. Sí fue un esfuerzo, por eso resalto la labor del Secretario de Finanzas, porque hemos hecho en conjunto que esto sea posible. Pudimos haber sido omisos, pero creo que estamos aquí por una responsabilidad social y por eso somos funcionarios públicos para atender a todos por igual y no podemos escudarnos en lo mismo que se escudaban antes”.La funcionaria añade que la Secretaría de Educación de Veracruz mantiene todas las medidas sanitarias y de protección a trabajadores y maestros que acuden a realizar sus trámites.Dice que la dependencia sigue trabajando con roles de guardias, porque no se puede detener la actividad, pero tomando todas las medidas de cuidado.“Les he instruido a las áreas de servicios generales que tomen todas las medidas, que haya gel antibacterial, que estén las charolitas sanitizantes, que tengan su careta, su cubrebocas, porque tenemos que evitar los contagios. Si los usamos de manera adecuada no hay mayor exposición.“Cuando entran los maestros a la Secretaría también los atendemos con todos los cuidados, les pedimos que ingresen con su cubrebocas, tenemos filtros, les toman la temperatura, les hacen un cuestionario muy completo. Les pedimos que nos tengan paciencia, que no se aglomeren, porque tenemos que tomar estas medidas de seguridad”, concluye.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund